出口クリスタがインスタに投稿した父母との熱い抱擁写真が感動を呼んでいる(C)Getty Images

パリ五輪の柔道女子57キロ級で金メダルに輝いたカナダ代表の出口クリスタが8月22日、自身のインスタグラムを更新し、支えてくれた両親に感謝した。

出口はインスタで「Nothing compares to the support of family!(家族のサポートに勝るものはない!)」と投稿し、試合直後にカナダ人の父と日本人の母と3人で熱い抱擁を交わしている写真を投稿した。

この投稿にファンからは「何度見てもいい」「いい写真だ」「素敵です」「ハグって愛情表現No.1だね(言葉は要らない)」「出口さんは、頑張りました。ご両親はそれをご存知なので、とても嬉しかったんだと思います」と、感動の声であふれていた。

また、別の投稿で出口は「初めてのオリンピック。東京オリンピック選考から落ちて三年。ここに来るまでの道のりは言葉に出来ないほど過酷で、もう二度と経験したくない程辛いものでした」と吐露し、「一度は辞めようと思った柔道。でも失意の中もう一度やろうと思えたのも柔道。例え今回のパリオリンピックでメダルを獲れなかったとしても後悔はない、そう思えるほどまでに全力を尽くしてきました」と、辛かった日々を振り返った。