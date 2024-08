英語を話せるようになりたいけれど、効果的な学習法が見つからない。そんな多くの英語学習者から絶賛の声を集める本が『話す力が身につく5分間英単語』だ。カジュアルな会話からフォーマルな表現まで、数千に及ぶ例文を音声とともに掲載。実践的なスピーキング力やリスニング力を向上させることができる。著者は、英字新聞編集長を10年以上務める高橋敏之氏。一般的な英単語集には記載されていない「ニュアンス」や「実際の使われ方」まで丁寧に解説した。本稿では本書から特別に一部を抜粋して紹介する。

sneak

sneak:「こっそり動く」イメージ

sneakには様々な用法があるが、基本的には「こっそり何かをする」というイメージで捉えておこう。

まず 屬海辰修蠧阿」という動詞の意味がある。

これはsneak into 〜(〜にこっそり入る)、sneak out of 〜(〜からこっそり出て行く)、sneak past 〜(こっそり〜の脇を通り過ぎる)のように、〈方向・動き〉を表す語句と一緒に使われて、見つからないようにそっと出たり入ったり、横を通り過ぎたりなどの「こっそり動く」という意味で使われる(sneaker〔スニーカー〕も、元は「こそこそ動く人」の意味だった)。

他にも◆屐舛鬚海辰修蠎茲襦∋ち込む、渡す」や、「こっそり見る」という意味でも使われる。

動詞以外にも、sneak peek(こっそり見ること)や、sneak attack(不意打ち)のように「こっそりの」という形容詞としての用法もある。

【sneak+〈方向・動き〉を表す語句のパターン】

・sneak in 「こっそり入る」

・sneak into 〜 「こっそり〜に入る」

・sneak out 「こっそり出る」

・sneak out of 〜 「こっそり〜から出る」

・sneak past 〜 「こっそり〜の脇を通り過ぎる」

・sneak off/away 「こっそり立ち去る」

※sneak-sneaked-sneakedの他、特にアメリカ英語ではsneak-snuck-snuckと活用することも多い。

米亜砲海辰修蠧阿、入る、出る

My brother sneaked into my room.

兄は、こっそり部屋の中に入ってきた

Lisa often sneaks out of her house at night.

リサはよく夜中にこっそり家を出る

He sneaked off without paying.

彼は料金を払わずにこっそり立ち去った

Jim tried to sneak past the guard.

ジムは警備員の脇をこっそりすり抜けようとした

They sneaked up the stairs.

彼らはこっそり階段を上がった

He sneaked up on the woman from behind and grabbed her shoulder.

彼は背後からその女性に忍び寄り、肩をつかんだ

◆ sneak up (on 〜)は「(〜に)こっそり近づく」

◆米亜法舛鬚海辰修蠎茲襦∋ち込む、渡す

Joey sneaked some cookies when Mom was out of the room.

ママが部屋を出ている時に、ジョーイはクッキーをくすねた

They tried to sneak food into the library.

彼らは図書館に食べ物をこっそり持ち込もうとした

I didn't have a ticket, but they managed to sneak me in.

チケットがなかったが、彼らがうまく私を入れてくれた

◆ 「(人)をこっそり入れる」の意味でも用いる

Savannah sneaked me a note during class.

サバンナは授業中にこっそり私にメモ書きを渡した〔◆

(動)(sneak a lookの形で)こっそり見る

She sneaked a look at the answers.

彼女は答えをこっそり見た

◆ sneak a look/glance/peek at 〜「こっそり〜を見る」

ぁ雰繊砲海辰修蠅

In 1941, Japan launched a sneak attack on Pearl Harbor.

1941年、日本は真珠湾を奇襲攻撃した

They offered us the chance to have a sneak peek at their new product.

彼らは私達に新商品を見る機会を提供してくれた

◆ sneak peekは「こっそり見ること」から転じて、「(発売・公開前に)見ること、プレビュー」の意味もある。have/get a sneak peek at 〜(〜を見る)、give/offer a sneak peek at 〜(〜を見せる)のように使う

(本稿は『5分間英単語』から抜粋・編集したものです。)