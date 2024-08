チェルシーがECLプレーオフ先勝　常本佳吾は先発フル出場でムドリクと対峙…前半に攻撃面で存在感

UEFAカンファレンスリーグ(ECL)予選プレーオフ第1戦が22日に行われ、チェルシー(イングランド)とセルヴェット(スイス)が対戦した。今夏の移籍市場で積極補強を行ったチェルシーは、MFキアナン・デューズバリー・ホール、MFレナト・ヴェイガ、FWペドロ・ネトら多くの新加入が先発に名を連ねた。一方、アウェイのセルヴェットは、リーグ戦全5試合で先発出場中のDF常本佳吾がこの試合でも右サイドバックでスタメンに入った。

Nkunku strikes us into the lead. 🇫🇷#CFC | #UECL pic.twitter.com/v9oc3mO3Yw