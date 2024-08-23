¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤«¤éËÜÎÝÂÇÊü¤Ã¤¿¡ÖÅÄÃ¼¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹¡×¤¬¥Á¥ç¥¤¥¹¤¹¤ëà¥¥é¥ê¸÷¤Ã¤¿°ïºàá£¸Áª¼ê
¡¡Âè£±£°£¶²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤âÂçµÍ¤á¤ò·Þ¤¨¤¿¡£·òÂç¹âºê¡Ê·²ÇÏ¡Ë¡¢ÊóÆÁ³Ø±à¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¡¢Âçºå¶Í°þ¤Ê¤É£Ö¸õÊä¤¬Áá¡¹¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤¹ÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢£²£³Æü¤Ë¤Ï´ØÅì°ì¡ÊÅìÅìµþ¡Ë¤ÈµþÅÔ¹ñºÝ¡ÊµþÅÔ¡Ë¤¬½éÍ¥¾¡¤ò¤«¤±¤Æ·è¾¡Àï¤ËÎ×¤à¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Âçºå¶Í°þ£Ï£Â¤Î¹â¹»Ìîµå¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤ÇàÂçÃ«æÆÊ¿¤«¤éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ÃËáÅÄÃ¼¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹¤ÎÅÄÃ¼ÎÉ´ð»á¡Ê£³£°¡Ë¤¬ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¥Ù¥¹¥ÈÁª¼ê¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£¥¥é¥ê¸÷¤Ã¤¿°ïºà¤È¤Ï¡Ä¡£
¡¡·è¤·¤Æ¥×¥íÃíÌÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡Ö¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖËÍ¤¬µ»½Ñ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤òÉ¾²Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¡¢ÅÄÃ¼»á¤Ï£¸Áª¼ê¤òÁª½Ð¤·¤¿¡£
¡Ú£±¡ÛÌÚ¹¹ÄÅÁí¹ç¡¦ÀîÃ¼¾¡ÍøÅê¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë
¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à¤È¤Î½éÀï¤Ç£³ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢£±²ó¤ò£²°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤ÇÂÇ¼Ô£µ¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇÂ®£±£´£¸¥¥í¡£½éÀï¤ÇÉé¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤êÌÜÎ©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¾×·â¤À¤Ã¤¿¡££²Ç¯À¸¤Ê¤ó¤ÇÍèÇ¯¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯£±£µ£°¥¥í¤¤¤¯¡£º£Âç²ñ£±£´£°¥¥í¤¤¤«¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÅê¼ê¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢°ìÈÖµå¤¬¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ï¤Û¤Ü£±£´£°¥¥íÂæ¸åÈ¾¤Ç¡¢¤³¤ó¤Êµå¤òÅê¤²¤ëÅê¼ê¤Ï¤ª¤é¤ó¤¾¡¢¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡Ú£²¡ÛµþÅÔ¹ñºÝ¡¦Æ£ËÜÍÛµ£ÆâÌî¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë
¡¡¼ç¾·ó£´ÈÖ¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¼éÈ÷¤¬¤¦¤Þ¤¤¡£¿ÈÄ¹¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£º£Âç²ñ¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¤¬Ëºî¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¡££´»î¹ç¤Ç£±£·ÂÇ¿ô£·°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨£´³ä£±Ê¬£²ÎÒ¤ÈÂÇ¤¿¤Ê¤¤Æü¤¬¤Ê¤¤¡£Åì³¤ÂçÁêÌÏ¤ÎºÍÅÄÁª¼ê¤¬¼éÈ÷·¿¤Ê¤éÆ£ËÜÁª¼ê¤Ï¹¶·â·¿¡£
¡Ú£³¡ÛÃÒÊÛ³Ø±à¡¦º´ºäÍªÅÐÆâÌî¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë
¡¡£¸¶¯¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤³¤ÎÁª¼ê¤Î¤ª¤«¤²¡££´»î¹ç¤Ç£±£¸ÂÇ¿ô£¸°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨£´³ä£´Ê¬£´ÎÒ¡£ÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨£¸³ä£³Ê¬£³ÎÒ¤È¤Û¤È¤ó¤É¾¡Éé¤É¤³¤í¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÚÃÅ¾ì¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤éÂÇ¤Äµ¤¤·¤«¤·¤Ê¤¤¡£¼éÈ÷¤Ï°ìÎÝ¼ê¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥«¥Ð¡¼¥ê¥ó¥°¤ä¥·¥ç¡¼¥Ð¥ó½èÍý¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤±¤Ðº£¸å¤¬³Ú¤·¤ß¡£
¡Ú£´¡ÛÅì³¤ÂçÁêÌÏ¡¦ºÍÅÄÏÂ¶õÆâÌî¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë
¡¡¥·¥ç¡¼¥È¤Ç¼éÈ÷¤¬È´·²¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÂÇ·â¤â¾¡Éé¶¯¤¤¡£¸©Âç²ñ¤Ï£¶³ä¤¯¤é¤¤ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÌÜÎ©¤Ã¤¿³èÌö¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÆâÌî¤Î»ÊÎáÅã¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Èà¤Ê¤·¤Ç¤ÎÌö¿Ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú£µ¡ÛÂç¼Ò¡¦Æ£¸¶Í¤³°Ìî¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë
¡¡£´»î¹ç¤Ç£´ÅðÎÝ¤ÈÂ¤¬¤È¤Ë¤«¤¯Â®¤¤¡£Ìµ»à¤«¤é»Íµå¤Ç½Ð¤¿¤é¤¹¤°¤ËÌµ»àÆóÎÝ¤Ë¤Ê¤ë¡£¿ÀÂ¼³Ø±à¤È¤Î½à¡¹·è¾¡¤âÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ï¤³¤ÎÁª¼ê¤Î¤ª¤«¤²¤À¤·¡¢Âç¼Ò¤ÎÌö¿Ê¤ÏÈà¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¢¤ëÁöÎÝ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£ÂÇ¤ÄÊý¤Ï¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡£
¡Ú£¶¡Û¾®¾¾ÂçÃ«¡¦ÅÄÀ¾¾ÎÆâÌî¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë
¡¡Ê·°Ïµ¤¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¡£±¦Åê¼ê¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤ëÅê¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤ËÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º¸Åê¼ê¤Ø¤Î²ÝÂê¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢£²Ç¯¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ä¹ÂÇ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢´Ö¤ò±Ô¤¯È´¤¯¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤¬¤¢¤ë´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú£·¡ÛÀÄ¿¹»³ÅÄ¡¦º´Æ£Þ«»ËÏº³°Ìî¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë
¡¡£±ÈÖÂÇ¼Ô¤ÇºÙ¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢Ä¹ÌîÆüÂçÀï¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«ËÜÎÝÂÇ¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ë¡¢¤É¤³¤«¤é¤½¤ó¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£¥Ø¥Ã¥É¤Î»È¤¤Êý¤¬¤¦¤Þ¤¤¡££²Ç¯À¸¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡££²ÈÖ¤Îº´Æ£Î´¼ù¡Ê£²Ç¯¡Ë¤È¤¤¤¤¥³¥ó¥Ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú£¸¡Û¼¢²ì³Ø±à¡¦Â¿¸ÕÂç¾ÆâÌî¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë
¡¡ÂÇÎ¨£´³ä£±Ê¬£²ÎÒ¤È¥Á¡¼¥à¤ÎÌö¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¤É¤ó¤Êµå¤Ç¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¦¥¤¡¼¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤Ê¤¯¡¢ÂÇÀþ¤Ç°ìÈÖÉÝ¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£