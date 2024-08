au Online Shop スペシャルセールのPixel 8 ProやGalaxy Z Fold5、Galaxy Z Flip5などの割引額が増額!

KDDIおよび沖縄セルラー電話は22日、携帯電話サービス「au」における公式Webストア「au Online Shop」にて実施しているキャンペーン「au Online Shop スペシャルセール」において5G対応スマートフォン(スマホ)「Pixel 8」(256GB)および「Pixel 8 Pro」(128GB、512GB)、「Galaxy Z Fold5」(1TB)、「Galaxy Z Flip5」(512GB)の割引額を2024年8月22日(木)より増額するとお知らせしています。

<au Online Shop(2024年4月1日時点)> 対象機種 割引額 スペシャルセール 5G機種変更おトク割 合計 Pixel 8(256GB) ▲22,000円 ▲5,500円 ▲27,500円 Pixel 8 Pro(128GB、512GB) ▲22,000円 ▲5,500円 ▲27,500円 Galaxy Z Flip5(512GB) ▲22,000円 ▲5,500円 ▲27,500円 Galaxy Z Fold5(1TB) ▲22,000円 ▲5,500円 ▲27,500円 Xperia 1 VI ▲16,500円 ▲5,500円 ▲22,000円 Xperia 10 VI ▲11,000円 ▲5,500円 ▲16,000円

au Online Shop スペシャルセールではこれまでこれらの機種の割引額は16,500円OFFでしたが、これが最大22,000円OFFに増額されました。ただし、割引額が22,000円となるのは「auマネ活プラン」に加入または継続して加入する場合のみで、auマネ活プラン以外の料金プランの場合には割引額が5,500円OFFとなります。条件は直近の購入機種を12カ月目以上利用しており、対象の料金プランおよび「故障紛失サポート(有料)」に新たに加入または継続して加入して機種変更で対象機種を購入する場合となっています。なお、各機種ともに機種変更ではキャンペーン「5G機種変更おトク割」の対象でもあるため、2つのキャンペーンを併用すれば、機種変更で最大27,500円OFFとなり、例えば、Pixel 8(256GB)ならすでに紹介しているように残価設定方式の販売施策「スマホトクするプログラム」で23回目支払い後に返却して特典を利用した場合は残価(=24回目支払額)の70,400円が免除され、実質負担額が968円+956円/月×22回(総額22,000円)となります。au Online Shop スペシャルセールは対象機種や条件、割引額などを変えながら継続して実施されており、現在は対象の料金プランおよび故障紛失サポートに加入または継続して機種変更で対象機種を購入した場合に機種代金から割引されるようになっています。また条件としてはKDDIまたは沖縄セルラー電話に登録されている直近の購入機種(au取扱店で購入した機種)を12カ月目以上利用している必要があります。対象の料金プラン・故障紛失サポートは以下の通り。⚪︎最大22,000円割引の対象料金プラン(Xperia 1Vは最大16,500円割引、Xperia 10Vは最大11,000円割引)・auマネ活プラン 5G ALL STARパック3・auマネ活プラン 5G DAZNパック・auマネ活プラン 5G ドラマ・バラエティパック・auマネ活プラン 5G Netflixパック2(P)・auマネ活プラン 5G Netflixパック2・auマネ活プラン 5G with Amazonプライム・auマネ活プラン 5G・auマネ活プラン 5G ALL STARパック2・auマネ活プラン 5G Netflixパック(P)・auマネ活プラン 5G Netflixパック⚪︎5,500円割引の対象料金プラン(Xperia 1 V、Xperia 10 Vは対象外)・使い放題MAX 5G ALL STARパック3・使い放題MAX 5G DAZNパック・使い放題MAX 5G ドラマ・バラエティパック・使い放題MAX 5G Netflixパック2(P)・使い放題MAX 5G Netflixパック2・使い放題MAX 5G with Amazonプライム・使い放題MAX 5G・使い放題MAX 5G ALL STARパック2・使い放題MAX 5G Netflixパック(P)・使い放題MAX 5G Netflixパック・使い放題MAX 5G ALL STARパック・データMAX 5G ALL STARパック・データMAX 5G ドラマ・バラエティパック・データMAX 5G Netflixパック(P)・データMAX 5G Netflixパック・データMAX 5G with Amazonプライム・データMAX 5G※受付終了プラン(継続加入で割引適用)⚪︎対象の故障紛失サポート・故障紛失サポート with Cloud※機種により月額利用料が異なります。

記事執筆:memn0ck

