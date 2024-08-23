»³ùõ¹¯¹¸¤¬JB¤¬¿¹¸¶¤¬¡Ä6ÅÀº¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿3¿Í¤ËÃ«Âô»á¡Ö¸å¤í¤Î3Åê¼ê¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È´Ö¹ç¤¤¤¬Ä¹¤¤¡×¤ÈÂÇ¼ÔÌÜÀþ¤ÇÌäÂêÅÀ¤ò»ØÅ¦
¢¡ ¡ÖÊÊ¤È¤«¤âÈ¯¸«¤·¤ä¤¹¤¤¡×
¡¡DeNA¤¬ÃæÆü¤ËÂçµÕÅ¾Éé¤±¡£6ÅÀº¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¡¢¤³¤Î¥«¡¼¥É3Ï¢¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡DeNAÂÇÀþ¤ÏÃæÆüÀèÈ¯¤Î¾¾ÍÕµ®Âç¤«¤é¡¢½é²óÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Î³á¸¶¹·´õ¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤È¡¢2²ó¤Ë¤â»³ËÜÍ´Âç¤Ë3¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤·Áá¤¯¤â4ÆÀÅÀ¡£Åê¤²¤Æ¤ÏDeNAÀèÈ¯¤Î¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ÏÌ£Êý¤Î¥¨¥é¡¼Íí¤ß¤Ç1ÅÀ¤òµö¤¹¤¬¡¢4²ó¤Ë¤ÏµþÅÄÍÛÂÀ¤Î¥¹¥¯¥¤¥º¤Ë6²ó¤Ë¤ÏµÜ粼ÉÒÏº¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç1-7¤È´°¾¡¥Ú¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·7²ó¤Ë2ÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤È¡¢8²ó¤Ë¤Ï»³粼¹¯¹¸¤ÈJB¡¦¥¦¥§¥ó¥Ç¥ë¥±¥ó¤¬°ìµó4¼ºÅÀ¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÆ±ÅÀ¤Ë¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï»³ËÜÍ´Âç¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ÇºÆ¤Ó¾¡¤Á±Û¤¹¤â¡¢9²ó¤ËÍÞ¤¨¤Î¿¹¸¶¹¯Ê¿¤¬4°ÂÂÇ¤òÍá¤ÓºÆ¤ÓÆ±ÅÀ¤Ë¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Âå¤ï¤Ã¤¿ÃæÀîñ¥¤âÅÄÃæ´´Ìé¤¬¥·¥ç¡¼¥È¸åÊý¤ËµÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥Ü¡¼¥ë¤òÍî¤È¤µ¤ì¿ë¤ËµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£ºÇ½ª²ó¤Ï¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ÎÁ°¤Ë3¼Ô»°¿¶¤ÇÄù¤á¤é¤ì¡¢¶þ¿«Åª¤ÊÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î»³粼¹¯¹¸¡¢¥¦¥§¥ó¥Ç¥ë¥±¥ó¡¢¿¹¸¶¤¬Â·¤Ã¤Æ±ê¾å¤·¤¿»´¾õ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢22ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤ÇMC¤òÌ³¤á¤¿ÌîÂ¼¹°¼ù»á¤Ï¡Ö¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼3¿Í¤Ç6¼ºÅÀ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤«¤Ê¤«3¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¤ä¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤Í¡Ä¡×¤ÈOB¤È¤·¤Æ¤âÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¤È¡¢²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¹¾ËÜÌÒµª»á¤Ï¡Ö¤·¤ó¤É¤¤¤è¤Í¡£¤¤¤¤»þ¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É°ÂÄê¤·¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿É¤¤¡×¤È¿É¸ýÉ¾²Á¡£
¡¡¤Þ¤¿¤â¤¦°ì¿Í¤Î²òÀâ¼Ô¤ÎÃ«Âô·ò°ì»á¤Ï¡Ö¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¸å¤í¤Î3¿Í¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È´Ö¹ç¤¤¤¬Ä¹¤¤¤È´¶¤¸¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢³Î¤«¤Ë¡Êµå¼ï¤¬¡ËÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤Í¡¢ÊÊ¤È¤«¤âÈ¯¸«¤·¤ä¤¹¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯Åê¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÂÇ¼ÔÌÜÀþ¤ÇÌäÂêÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡3Ï¢¾¡¤Ç¾å¤òÁÀ¤¤¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÇÃæ¤ÎÂçµÕÅ¾Éé¤±¡£¤³¤Î1ÇÔ¤¬½ªÈ×¤Ë¤É¤¦¶Á¤¯¤Î¤«¡Ä
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù
¡¡DeNA¤¬ÃæÆü¤ËÂçµÕÅ¾Éé¤±¡£6ÅÀº¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¡¢¤³¤Î¥«¡¼¥É3Ï¢¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡DeNAÂÇÀþ¤ÏÃæÆüÀèÈ¯¤Î¾¾ÍÕµ®Âç¤«¤é¡¢½é²óÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Î³á¸¶¹·´õ¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤È¡¢2²ó¤Ë¤â»³ËÜÍ´Âç¤Ë3¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤·Áá¤¯¤â4ÆÀÅÀ¡£Åê¤²¤Æ¤ÏDeNAÀèÈ¯¤Î¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ÏÌ£Êý¤Î¥¨¥é¡¼Íí¤ß¤Ç1ÅÀ¤òµö¤¹¤¬¡¢4²ó¤Ë¤ÏµþÅÄÍÛÂÀ¤Î¥¹¥¯¥¤¥º¤Ë6²ó¤Ë¤ÏµÜ粼ÉÒÏº¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç1-7¤È´°¾¡¥Ú¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î»³粼¹¯¹¸¡¢¥¦¥§¥ó¥Ç¥ë¥±¥ó¡¢¿¹¸¶¤¬Â·¤Ã¤Æ±ê¾å¤·¤¿»´¾õ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢22ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤ÇMC¤òÌ³¤á¤¿ÌîÂ¼¹°¼ù»á¤Ï¡Ö¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼3¿Í¤Ç6¼ºÅÀ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤«¤Ê¤«3¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¤ä¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤Í¡Ä¡×¤ÈOB¤È¤·¤Æ¤âÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¤È¡¢²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¹¾ËÜÌÒµª»á¤Ï¡Ö¤·¤ó¤É¤¤¤è¤Í¡£¤¤¤¤»þ¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É°ÂÄê¤·¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿É¤¤¡×¤È¿É¸ýÉ¾²Á¡£
¡¡¤Þ¤¿¤â¤¦°ì¿Í¤Î²òÀâ¼Ô¤ÎÃ«Âô·ò°ì»á¤Ï¡Ö¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¸å¤í¤Î3¿Í¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È´Ö¹ç¤¤¤¬Ä¹¤¤¤È´¶¤¸¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢³Î¤«¤Ë¡Êµå¼ï¤¬¡ËÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤Í¡¢ÊÊ¤È¤«¤âÈ¯¸«¤·¤ä¤¹¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯Åê¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÂÇ¼ÔÌÜÀþ¤ÇÌäÂêÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡3Ï¢¾¡¤Ç¾å¤òÁÀ¤¤¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÇÃæ¤ÎÂçµÕÅ¾Éé¤±¡£¤³¤Î1ÇÔ¤¬½ªÈ×¤Ë¤É¤¦¶Á¤¯¤Î¤«¡Ä
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù