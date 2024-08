現地時間8月22日(木)、MTVは来月開催されるビデオ・ミュージック・アワードの司会にミーガン・ジー・スタリオンを抜擢したことを発表した。昨年、一昨年はニッキー・ミナージュが務め好評を博していたが、今年は一新することに決めたよう。

今年のノミニーたちは今月初めにすでに発表されている。最多ノミネーションは10候補のテイラー・スウィフト。次に9候補のポスト・マローン、6候補のアリアナ・グランデ、サブリナ・カーペンター、エミネムと続く。ミーガン自身も5つのノミネーションを獲得している。

功労賞に当たるビデオバンガード賞にはケイティ・ペリーが決定。授賞式ではこれまでのヒット曲のメドレーを披露する。他にもパフォーマーとして、カミラ・カベロ、BLACKPINKのリサ、サブリナ・カーペンター、ホールジー、ラッパーのグロリラ、チャペル・ローン、レニー・クラヴィッツ、ベンソン・ブーン、ラウ・アレハンドロが登場する。

受賞式が開催されるのは現地時間9月11日(水)。賞の行方と共にミーガンの名司会ぶりが見られるのも楽しみにしたい。

主なノミネーションは以下の通り。

ビデオ・オブ・ザ・イヤー

アリアナ・グランデ 「we can’t be friends (wait for your love)」ビリー・アイリッシュ「LUNCH」ドージャ・キャット「Paint The Town Red」エミネム「Houdini」シザ「Snooze」テイラー・スウィフト ft. ポスト・マローン「Fortnight」

アーティスト・オブ・ザ・イヤー

アリアナ・グランデバット・バニーエミネムサブリナ・カーペンターシザテイラー・スウィフト

ソング・オブ・ザ・イヤー

ビヨンセ「TEXAS HOLD ‘EM」ジャック・ハーロウ「Lovin On Me」ケンドリック・ラマー「Not Like Us」サブリナ・カーペンター「Espresso」テイラー・スウィフト ft. ポスト・マローン「Fortnight」テディ・スウィムズ「Lose Control」

新人賞

ベンソン・ブーンチャペル・ローングレイシー・エイブラムスシャブージーテディ・スウィムズタイラ

最優秀コラボレーション

ドレイク ft. セクシー・レッド&シザ「Rich Baby Daddy」グロリラ&ミーガン・ジー・スタリオン「Wanna Be」ジェシー・マーフ ft. ジェリー・ロール「Wild Ones」ジョングク ft. ラトー「Seven」ポスト・マローン ft. モーガン・ウォーレン「I Had Some Help」テイラー・スウィフト ft. ポスト・マローン「Fortnight」

最優秀ポップ賞

カミラ・カベロデュア・リパオリヴィア・ロドリゴサブリナ・カーペンターテイト・マクレーテイラー・スウィフト

最優秀ヒップホップ賞

ドレイク ft. セクシー・レッド&シザ「Rich Baby Daddy」エミネム「Houdini」グロリラ「Yeah Glo!」ガンナ「fukumean」ミーガン・ジー・スタリオン「BOA」トラヴィス・スコット ft. プレイボーイ・カルティ「FE!N」

最優秀R&B賞

アリシア・キーズ「Lifeline」マニー・ロング「Made For Me」シザ「Snooze」タイラ「Water」アッシャー、サマー・ウォーカー、21サヴェージ「Good Good」ヴィクトリア・モネ「On My Mama」

最優秀Kポップ

ジョングク ft. ラトー「Seven」リサ「Rockstar」NCT Dream「Smoothie」NewJeans「Super Shy」Stray Kids「LALALALA」TOMORROW X TOGETHER「Deja vu」