今夏もチェルシーは超積極的な補強に動いており、トッド・ベーリー氏がオーナーとなって以降は見慣れた光景となった。



先日にはアトレティコ・マドリードからFWジョアン・フェリックスも完全移籍で加わったが、少し面白い調査をしているのが米『Bleacher Report』だ。



同メディアはチェルシーのサポーターに対し、『今夏の新戦力全員言えるかチャレンジ』をおこなっている。サポーターも応援するチームのことを理解しようと努めているはずだが、毎年のように新戦力が大量加入してくる現状では誰がチームにいるのか分からなくなっても不思議はないか。





Can Chelsea fans name all the players they've signed this summer? pic.twitter.com/CqEex6Nv0b