実写映画『ロード・オブ・ザ・リング』3部作へとつながる知られざる伝説の戦いを描くアニメーション映画『THE LORD OF THE RINGS:THE WAR OF THE ROHIRRIM(原題)』の邦題が『ロード・オブ・ザ・リング/ローハンの戦い』に決定。今年12月27日に劇場公開されることも決定した(吹替版/字幕版同時公開※一部劇場除く)。そして、日本版予告編と海外版予告編の2種が全世界同時に公開。また、市村正親、小芝風花、津田健次郎ら日本語吹替版声優も発表された。

『ロード・オブ・ザ・リング/ローハンの戦い』日本語吹替版声優発表○■『ロード・オブ・ザ・リング』の知られざる200年前の物語を初映画化J.R.R.トールキンの傑作原作を基に、ピーター・ジャクソン(監督/共同脚本)によって映画史にその名を刻んだファンタジー超大作『ロード・オブ・ザ・リング』3部作。日本を含め全世界でも空前の大ヒットとなり、「王の帰還」では米アカデミー賞歴代最多11部門を受賞する快挙を達成、未だにその記録は破られていない。そして2004年の「王の帰還」日本公開から20年の時を経て、『ロード・オブ・ザ・リング』の知られざる200年前の物語を初映画化。このハリウッド超大作の監督に大抜擢されたのは『東のエデン』『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』『精霊の守り人』で知られる神山健治氏。製作総指揮には『ロード・オブ・ザ・リング』3部作、『ホビット』3部作全てを手掛けたピーター・ジャクソン、同じく『ロード・オブ・ザ・リング』『ホビット』シリーズの脚本を手掛けたフィリッパ・ボウエンもプロデューサーとして名を連ねる。本作は、小説『指輪物語 追補編』に描かれる騎士の国ローハン最強のヘルム王についての記述を膨らませたオリジナルストーリー。世界初のお披露目となった映像では、懐かしのテーマ曲が鳴り響き、『ロード・オブ・ザ・リング』3部作につながる200年前の物語であることが明かされる。新たな物語の主人公は、美しくも力強い瞳で敵に立ち向かう若き王女ヘラ。彼女の父であり偉大な王ヘルムの守護のもと、誇り高き騎士の国ローハンは長らく平和を享受していた。しかしヘラの幼馴染であるウルフが敵として現れ、王国の平和が脅かされる。ローハンの民を守るために、ヘラは国の命運のために戦う宿命を背負うことに。怒涛のバトルシーンと共に、中つ国の運命を左右する、伝説の戦いが幕を開ける。映像内には、『ロード・オブ・ザ・リング』ファンにはお馴染みの角笛、大鷲、ムマキル、オーク、さらには白のサルマンや角笛城もお目見え。最後にはあの“一つの指輪”を思わせる、金色の指輪を集める“何者”かが登場。この伝説の戦いが、どのように壮大な冒険譚『ロード・オブ・ザ・リング』へとつながるのか、本作への期待が高まる映像となっている。○■ヘルム王に市村正親、王女ヘラに小芝風花、ウルフに津田健次郎本作の日本語吹替版声優も発表。騎士の国ローハンの偉大なるヘルム王を市村正親が演じる。市村は、「このような長編アニメーション大作にぜひ出演してみたいと思っていたので、とてもうれしく思います」と喜び、自身が演じるヘルム王について「拳ひとつで敵をなぎ倒す“槌手王(ついしゅおう)”と呼ばれるほど強いキャラクターです。今回の予告のアフレコ収録だけで、声がこんなにも枯れてしまうほど全身全霊で演じるパワーが必要でした」とコメントしている。そして、王国の運命を託される主人公の王女ヘラを演じるのは小芝風花。長編アニメーション映画への声優初挑戦となる小芝は「世界中で多くの方に愛され続けるシリーズの新たな物語の主人公としてヘラ王女に挑戦できることに、とても大きなプレッシャーを感じ、そして一生懸命にやり遂げたい気持ちでいっぱいです」と意気込み、自身が演じるヘラについて「父親のヘルム王に愛されまっすぐ育ち、馬を乗りこなし剣技にも長けた凛々しい女性。最初は戸惑いながらも、王女として民を守るために王国の危機に立ち向かう、責任と覚悟がある芯の強いキャラクターです」と明かす。さらにヘラの幼馴染であり王国の脅威となるウルフは津田健次郎が務め、「神山健治監督の魅力は、複雑で哲学的な要素を持ち合わせながら、誰でも楽しめるエンターテイメント作品に仕上げていること。私が演じるウルフは、ただの悪役ではなく彼なりの理由とドラマを抱えているキャラクターです。現実にも通じるテーマで、神山監督がどんな作品に仕上げていくのか、今からとても楽しみにしています」と期待を寄せている。また『ロード・オブ・ザ・リング』の旅の仲間たちも再び集結。王女ヘラを支えるオルウィンを演じるのは、『ロード・オブ・ザ・リング』でローハンの国に登場するエオウィンの日本語吹替を担当した本田貴子。字幕版では、同じくエオウィンを熱演したミランダ・オットーがオルウィンを務め、時を超えて奇跡のコラボレーションが実現した。そして物語の関わる重要なキャラクターのオーク、ロットを演じるのは『ロード・オブ・ザ・リング』ドミニク・モナハン演じるメリアドク・ブランディバックの日本語吹替を担当した村治学。そしてローハンの従者リーフに、『ヒックとドラゴン』ヒック役や、神山健治監督『東のエデン』にも出演する田谷隼が決定した。【編集部MEMO】『ロード・オブ・ザ・リング/ローハンの戦い』のストーリー……騎士の国ローハンは偉大なるヘルム王に護られていた。しかし突然の攻撃を受け、王国の平和が壊されていく。すべての運命は、一人の若き王女ヘラに託された。最大の敵はかつて共に育ったヘラの幼馴染ウルフ。果たしてヘラは、国の民の未来を救えるのか!? “あの指輪”をめぐる壮大な冒険へと繋がる、まだ誰も知らない伝説の戦いの幕が開ける。(C)2024 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.