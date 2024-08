【モデルプレス=2024/08/23】少年忍者のライブ「PASSION!!〜忍 in the Summer 2024〜」がTOKYO DOME CITY HALL(TDC)にて開催中。8月22日、台風による初日公演の振替が行われ、この日を待ちわびていたファンが全国から集まった。公演中の挨拶では、川崎皇輝(※「崎」は正式には「たつさき」)、元木湧、川崎星輝(※「崎」は正式には「たつさき」)が本公演にかける想いや今ファンへ伝えたいことを語った。

◆少年忍者ライブ「PASSION!!〜忍 in the Summer 2024〜」

◆少年忍者、今ファンへ伝えたい想い「終わらないこの先に向けて」

8月16日から初日を迎えるはずだった本公演は台風による中止を経て、8月17日からスタート。9月1日まで全27公演、62000人を動員する。グループの代名詞である“Passion”をテーマに、今夏の猛暑に負けない熱いステージを展開。少年忍者21人とバックに付くフレッシュなジュニア24人の総勢45人のPassionを感じることができるライブに仕上がっている。また、少年忍者としては2020年8月の「Summer Paradise 2020 俺担ヨシヨシ 自担推し推し 緊急特別魂」以来、4年ぶりのTOKYO DOME CITY HALL公演で、有観客では初の単独公演となる。本公演には、1月から活動を休止し、7月に活動再開を発表した内村颯太が復帰。21人の完全体で約2時間の公演を届ける。「History」「Memories」とそれぞれ題されたパートやユニット曲など息つく間もなく駆け抜ける。会場にいる全員で踊れる振り付けが特徴の新曲「NaNaNa」から始まり、ノンストップでダンスナンバーやグループのオリジナル楽曲を披露。フレッシュなジュニアとともに作り上げるステージと盛りだくさん。「History」パートでは、大きなステージセットと大人数ユニットでしか見られないパフォーマンスのコラボレーションが実現。MCを挟み、後半戦では夏ライブらしいサマーメドレーが展開され、メンバーが客席の隅から隅まで足を運び、至近距離でファンサービスをし、集まったファンを沸かしていた。途中のユニットコーナーでは、今回も趣向を凝らしたメンバー編成と楽曲で新境地を魅せる。ライブが終盤に差し掛かったところで、グループの代名詞的楽曲で圧倒的人気を誇る「The Shining Star」が披露されると会場からは一際大きな歓声が。盛り上がりも最高潮に達した中、余韻に浸るファンの前に姿を現した皇輝、元木、星輝。3人が本公演にかける想いや今ファンへ伝えたいことを語り始める。星輝は「今日は少年忍者のライブにお越しくださりありがとうございました。僕たち少年忍者は、汗を流すこの姿を通して言葉よりもより鮮明に気持ちを届けられるグループだと思っています。だからこそ気持ちの根源である情熱を今回タイトルに置いて、コンサートを作り上げました」と「PASSION!!〜忍 in the Summer 2024〜」と名付けられたライブタイトルに込められたグループとしての想いを告白。続く元木は「5月に少年忍者の1つの目標である横浜アリーナに立ち、さらに成長しようとこのTDCに立っています」と同ライブにかける決意を真っ直ぐに伝え、「来年、再来年、その先も少年忍者のことをより多くの方に知ってもらって、幸せを届けたいとそう思っています」と公演中でありながらも、さらに先を見据えたグループとしても目標を力強く宣言した。最後に「僕たちの歴史は全てパフォーマンスに詰まっています。だからこそのその1つ1つ全てが大事な作品であり、大切な宝物です」と瞳を輝かせながらファンに訴えかけた皇輝。同グループのライブでは欠かすことのできないパートで、様々な想いが詰まっている「Japanese Soul」と言われるパフォーマンスについて、「昔から少年忍者を好きでいて下さっている方にも、今日初めて来たよという方にも…少年忍者を愛して下さっている全ての方に捧げます。そして何よりも楽しんでいただけたらと思います」と紹介し、過去のライブではペンライトを消す演出が恒例となっているが、本公演ではあえてペンライトつけた状態で「Japanese Soul」パートを堪能してほしいと伝え、ペンライトを思い思いに振り楽しむことができる誰も置いていかない温かい空間を作り上げた。グループ結成に至るまで、そしてグループ結成後も人数編成が変わったことやコロナの流行で活動を制限されるなどもどかしい時期も過ごし、ここまで決して順風満帆ではなかった彼ら。「少年忍者の記憶と記録、そして終わらないこの先に向けて、僕たちの過去と未来…歴史を詰め込んだ」という「Memories」パートでは、これまでの様々なステージを経て、辿り着き成長を遂げた今の少年忍者の姿を表現した。「Memories」パートを踏まえ、披露された本編最後の楽曲「パレードは終わらない」(Hey! Say! JUMP)では、スクリーンに「未来は自分の力で切り開け」とのメッセージが映し出され、その覚悟を背負うようにパフォーマンスするメンバーがそれぞれ自分自身の将来に向かっていく様子が存分に表現されていた。次なるステージへと歩みを進めるかのようにそれぞれが扉を開き、颯爽とその頼もしい背中を魅せて去っていき、情熱ほとばしるライブの幕が閉じた。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】