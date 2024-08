21人組グループ・少年忍者が22日、少年忍者 LIVE『PASSION!! 〜忍 in the Summer 2024〜』を東京ドームシティーホールで開催した。9月1日まで全27公演、約6万2000人を動員する。同所での公演は2020年8月以来4年ぶり。有観客では初めての開催となる。(以下、披露曲ネタバレあり)少年忍者は田村海琉、織山尚大、川崎皇輝(※)、内村颯太、深田竜生、黒田光輝、檜山光成、久保廉、小田将聖、元木湧、北川拓実、青木滉平、安嶋秀生、ヴァサイェガ渉、鈴木悠仁、瀧陽次朗、川崎星輝(※)、山井飛翔、長瀬結星、豊田陸人、稲葉通陽(※崎=たつさき)で構成。さらにこの日はバックにつくジュニア(ミライboys)が24人と、総勢45人によるステージが展開された。今年1月から活動を休止し、療養していた内村も7月から復帰。元気な姿を届けた。

冒頭の新曲「Na Na Na」からパッションをさく裂。会場にいる全員で踊れるダンスナンバーになっており、印象的な“N”のポーズがとってもキャッチー。夏曲の代名詞「BANG!BANG!バカンス」(SMAP)は後輩と作り上げる。人文字や記念撮影などミライboysと、今の少年者を重ね合わせて成長を感じる“エモ”さあふれる演出に。中盤の「The Fifth Season」(赤西仁)「Time」(KinKi Kids)「DREAMERS」(少年忍者)ではグループのヒストリーを表現。客席のペンライトが消えるなか、呼吸をあわせる。今回のステージセットと、大人数ユニットでしか見られないパフォーマンスのコラボレーションで魅了した。また、フレッシュさあふれるミライboysが「Mr.Jealousy」(中島健人)でかつて少年忍者のメンバーが幼い頃に披露していた曲を、同じ振り付けで披露する場面も。個性がはじけるユニットコーナーはもちろん、これまでのさまざまなステージを経て、たどり着いた少年忍者の“今”を刻んだ「Memories」コーナーは圧巻。そして本編ラスト「パレードは終わらない ‐Life is an Adventure‐」(Hey! Say! JUMP)ではそんなMemoriesを踏まえて、メンバーがそれぞれ自分自身の将来に向かっていく姿が生き生きと現れた一曲となった。16日の初日公演が台風のため中止となり、同日が振替公演となった。MCでは川崎が「台風への恨みを『イエーイ!』で返して!」「台風、恨んでるかーい!」と呼びかけると、あまりの歓声の大きさにメンバーもびっくり。ハプニングも前向きに変え、待ちわびた21人の姿に大興奮するファンに呼応するように熱量高めのパフォーマンスを届けていた。以下、メンバーコメント全文■少年忍者コメント▼田村海琉今回のTDCライブでは、少年忍者として、そして個人としての新しい一面を見せられるようにPASSION全開で頑張ります。▼織山尚大少年忍者の織山尚大です。今年の夏は、自分たちが今やらなければならない事を本気で形にしたコンサートになります。「少年から青年になる」そんな一瞬一瞬をどう形にするのか、そして少年忍者を好きでいてくださる方たちに今届けたい事ってどうすれば形にできるのだろうか、この二つを本気で試行錯誤しました。TDCホールですべて形に致します。ぜひ、楽しんでいただけると光栄です。▼川崎皇輝念願だった横浜アリーナ公演を達成した我々ですが、無くなることのない「PASSION」を感じていただきたく、今回の公演タイトルを決めました。(TDCホールでは)初の有観客での単独公演となるTDCホールならではの演出で、21人それぞれが、それぞれの情熱を持って終わらない未来へ進み続ける、そんな姿を楽しんでいただければと思います。▼内村颯太ファンの皆さんのおかげでまたステージに立てます。どう感謝を伝えられるかを常に考えながら今回の公演に臨んでいます!ファンの方々の少しの癒しになれたら、元気の源になれたらとてもうれしいです。▼深田竜生今回のTDC公演は、少年忍者の良さを存分に詰め込んだ公演になっています。日頃、支えてくださっている全ての方への感謝を忘れずに、1公演1公演全力で取り組んでいます。ファンの皆さまにはその姿を見届けていただけたらうれしいです。僕たちのパッションを受け取ってください!▼黒田光輝少年忍者がこの夏最高の PASSIONを皆さんにお届けします!夏の暑さをファンの方と一緒に吹き飛ばすくらい楽しませます!一生に一度のPASSION弾かせます!ファンの皆さんに愛をたくさん贈ります。今年の夏もファンの皆さんと一緒に過ごせて本当に幸せです。大好きなファンの方と来年も再来年も一緒にいたいです!▼檜山光成今回のTDC 公演では、初の単独横浜アリーナ公演を経て成長した部分や新しい少年忍者の一面を皆さまにお届けできるようにリハーサルをしてきました。TDCならではの演出もあり、さらにステップアップした忍者を届けます。▼久保廉どうも、少年忍者の少年担当の久保です!少年忍者の良さを感じられて、楽しんでもらえるように僕たちも楽しむのでよろしくお願いします!▼小田将聖今回のTDC公演は今まで以上に本気で取り組みました!今までの経験を経て、今回は自分の改善点を見直して、振り返ることを徹底しました。大人な魅力を突き詰め、顔の向き、指先、動きの過程までを見て研究しました!そんな違った自分を見ていただけたらうれしいです!▼元木湧少年忍者の最年長元木湧です。TDCでは初めて有観客で少年忍者がライブをすることができ、日々気合いが入っています。高さのある会場で上からも見えるので、より一層ステージでのパフォーマンスに気を配りながら今までのTDCライブの中で一番盛り上げます。▼北川拓実少年忍者の歌のお兄さんやっています!ファンの方も初めて観る方も楽しめる 21人にしかできない大迫力のパフォーマンス、僕個人としては大人っぽい新たな一面をお見せできたらなと思っています。僕たちのTDC 単独ライブ、皆さんと幸せな時間を共有していきたいです!▼青木滉平ピンク髪の青木滉平です!今回のコンサートのロゴをデザインさせていただきました!少年忍者にとってTDC 単独コンサートでは初有観客ということでみんな気合い100%です!夏にぴったりな僕らのPASSION!!を受け取ってください!▼安嶋秀生初めてステージに立った場所がTDCホールでした。そして今回初めてミライ Boysが付いてくれます!観にきてくれる皆さんを幸せにするのはもちろん、後輩が少年忍者の背中を見てアイドルってかっこいいって思えるようなライブにしたいです!▼ヴァサイェガ渉少年忍者のヴァサイェガ渉です!入所してから数々の先輩のバックで立たせていただいたTDCホールで今回、初めて有観客でライブをさせていただきます!ライブのテーマでもある僕たちの熱量や気持ちを感じ取ってもらえたらうれしいです!▼鈴木悠仁今回のライブはとてもワクワクする楽しく見応えのあるライブに仕上がっております。ファンの皆さまには思いっきり声を出したり、体を動かしたり自分なりの楽しみ方で、夏の思い出を作ってほしいと思います。▼瀧陽次朗少年忍者として初のTDCホール有観客単独公演、全力で駆け抜けます。僕個人としてはつい先日、20歳になったので、大人の魅力を見せたいと思います!▼川崎星輝少年恐者は汗を流すこの姿で言葉よりも鮮明に気持ちを届けられるグループです。だからこそ、そんな"気持ち”の根源である情熱をタイトルに置き、その情熱をいろんな角度から表現できるライブを今回披露させていただきます!▼山井飛翔少年忍者としてTDCホールで初の有観客単独公演です!TDCホールという空間をできる限り活用したパフォーマンスがたくさんあるので、皆さまを絶対に飽きさせることのないライブになっています!▼長瀬結星横浜アリーナを経て、TDCホールという会場を最大限に使って少年忍者の魅力を全力でぶつけたいと思います!少年忍者のPASSIONを全力で感じてください!▼豊田陸人今までずっと先輩方のバックとして出演していたTDCホールで、今回有観客としては初めて、少年忍者メインでステージに立てることを誇りに思いながら最後まで走り抜けたいです。▼稲葉通陽少年忍者らしい熱量を、観に来ていただいた方々に感じてもらい、次の日からも元気に過ごせるようなパフォーマンスを全力でお届けいたします!!