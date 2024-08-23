【洪水警報】静岡県・島田市に発表
気象台は、午前3時21分に、洪水警報を島田市に発表しました。
中部、西部では、23日朝まで土砂災害に、23日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■静岡市南部
□大雨警報
・土砂災害
23日朝にかけて警戒
・浸水
23日明け方に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
23日明け方に警戒
■浜松市南部
□大雨警報
・土砂災害
23日朝にかけて警戒
・浸水
23日明け方に警戒
1時間最大雨量 45mm
23日明け方に警戒
■島田市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
23日明け方に警戒
1時間最大雨量 45mm
□洪水警報【発表】
23日明け方に警戒
■掛川市
□大雨警報
・土砂災害
23日朝にかけて警戒
・浸水
23日明け方に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
23日明け方に警戒
■袋井市
□大雨警報
・土砂災害
23日朝にかけて警戒
・浸水
23日明け方に警戒
1時間最大雨量 45mm
□洪水警報
23日明け方に警戒
■森町
□大雨警報
・土砂災害
23日朝にかけて警戒
・浸水
23日明け方に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
23日明け方に警戒