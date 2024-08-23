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気象台は、午前3時21分に、洪水警報を島田市に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】静岡県・島田市に発表

中部、西部では、23日朝まで土砂災害に、23日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■静岡市南部
□大雨警報
・土砂災害
　23日朝にかけて警戒
・浸水
　23日明け方に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　23日明け方に警戒

■浜松市南部
□大雨警報
・土砂災害
　23日朝にかけて警戒
・浸水
　23日明け方に警戒
　1時間最大雨量　45mm

□洪水警報
　23日明け方に警戒

■島田市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　23日明け方に警戒
　1時間最大雨量　45mm

□洪水警報【発表】
　23日明け方に警戒

■掛川市
□大雨警報
・土砂災害
　23日朝にかけて警戒
・浸水
　23日明け方に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　23日明け方に警戒

■袋井市
□大雨警報
・土砂災害
　23日朝にかけて警戒
・浸水
　23日明け方に警戒
　1時間最大雨量　45mm

□洪水警報
　23日明け方に警戒

■森町
□大雨警報
・土砂災害
　23日朝にかけて警戒
・浸水
　23日明け方に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　23日明け方に警戒