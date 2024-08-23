¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡ÛÀÐËÜÍµÉð¤¬Äì¾å¤²¤Ë¼«¿®¡ÖÀ°È÷»Î¤µ¤ó¤Ë¤É¤ó¤ÊÀ°È÷¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ª¤¤¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Î¡Ö¤Ë¤Ã¤Ý¤óÌ¤Íè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¶¥Áö£é£î½»Ç·¹¾¡×¤Ï£²£²Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÀÐËÜÍµÉð¡Ê£²£´¡áÂçºå¡Ë¤Ï£´£Ò¡¢£²¥³¡¼¥¹¤«¤éº¹¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥¯£²ÈÖ¼êÁè¤¤¡££²£Í¤Ï»³¥ÎÆâ²í¿Í¤òÀè¤Ë²ó¤¹¤ÈÎäÀÅ¤Ëº¹¤·¤Æ£²Ãå¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£
¡¡£¸£¹¹æµ¡¤Ï¡ÖÅ¸¼¨¥¿¥¤¥à¤Ï½Ð¤¿¤·Æ»Ãæ¤â²¼¤¬¤ë´¶¤¸¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¾è¤ê¿´ÃÏ¤â¤¤¤¤¡×¤È¼ê±þ¤¨½½Ê¬¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤Ã¤Æ¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¿·ÉÊ¥ê¥ó¥°¤ÈÃæ¸Å¤Î¥ê¥ó¥°¤ò£²ËÜ¤º¤ÄÆþ¤ì¤Æ»î±¿Å¾¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄì¾å¤²¤ò¿Þ¤ë¡£
¡¡£¶·îÃæ½Ü¤«¤é£ÆµÙ¤ß¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°Àá¤ÎÅöÃÏ¤ªËß¥·¥ê¡¼¥º¤ËµÞ¤¤ç¡¢ÄÉ²Ã½Ð¾ì¡£¡ÖÀ°È÷»Î¤µ¤ó¤Ë¤É¤ó¤ÊÀ°È÷¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Î¤ÇÍÍø¤Ç¤¹¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¤³¤³¤Þ¤Ç£´¡¢£±¡¢£²Ãå¤ÇÍ½ÁªÀÞ¤êÊÖ¤·¡£àÂçºå´üÂÔ¤ÎÀ±á¤ÏµÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë´Ö¤ËÊÑ²½¤·¤¿µ¨Àá¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤À¡£