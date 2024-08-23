【Amazonセール】ASUSのRTX 4070搭載コンパクトゲーミングノート「ROG Flow X13」などがお買い得
【Amazon：「ASUS」ゲーミングPC セール】
セール期間：8月23日0時～9月4日23時59分
【OS】Windows 11 Home 64ビット
【OS】Windows 11 Home 64ビット
セール期間：8月23日0時～9月4日23時59分
Amazonにて、ASUSのゲーミングノートPCがセール価格で販売されている。セール期間は9月4日23時59分まで。
期間中は、NVIDIA GeForce RTX 4070搭載13.4型「ROG Flow X13 GV302XI」やRTX 4050搭載16型「Strix G16 G614JU」、RTX 4060搭載17.3型「TUF Gaming F17 FX707VV」などがお買い得になっている。なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。
ROG Flow X13 GV302XI
【OS】Windows 11 Home 64ビット
【カラー】オフブラック
【GPU】NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU
【ディスプレイ】13.4インチワイドTFTカラー液晶、グレア、2,560×1,600ドット (165Hz)
【CPU】AMD Ryzen 9 7940HS 8コア/16スレッド + Radeon グラフィックス
【メモリ】32GB LPDDR5-6400
【ストレージ】SSD:1TB (PCI Express 4.0 x4接続)
ASUS TUF Gaming F17 FX707VV
【OS】Windows 11 Home 64ビット
【カラー】メカグレー
【GPU】NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU
【ディスプレイ】17.3型ワイドTFTカラー液晶、ノングレア、1,920×1,080ドット (144Hz)
【CPU】インテル Core i7-13620H
【メモリ】16GB DDR5-5200
【ストレージ】1TB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)