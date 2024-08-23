VTuber・周防パトラさん×finalがコラボした“ASMR特化ワイヤレスイヤホン”が本日18時より予約開始！
【ZE500 for ASMR -Patra Black-／-Patra White-】
予約受付期間：8月23日18時～9月9日23時59分
(C) 2023 final Inc.
予約受付期間：8月23日18時～9月9日23時59分
finalは、VTuberの周防パトラさんとコラボレーションしたワイヤレスイヤホン「ZE500 for ASMR -Patra Black-／-Patra White-」の予約受付を本日8月23日18時より実施する。期間は9月9日23時59分まで。
本商品は、ASMRに特化した音質設計のワイヤレスイヤホン「ZE500 for ASMR」を周防パトラさん仕様にカスタマイズしたもの。ASMR用途を想定したこだわりの筐体設計で、周防パトラさんによる明るい声で耳から元気を届けてくれるガイダンス音声を搭載した「-Patra Black-」、疲れた心に優しく癒しを与えてくれるガイダンス音声を搭載した「-Patra White-」の2モデルがラインナップされる。
また専用アプリの「final connect」も“Patra仕様”となり、購入特典としてブラックとホワイトで異なるオリジナルASMR作品をダウンロード可能。イヤホンの新機能や購入特典の詳細は、10時の受注開始と同時に公開予定となっている。
-Patra Black-
-Patra White-
(C) 2023 final Inc.