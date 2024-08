実写シリーズ「ONE PIECE」シーズン2より、アラバスタ王国の国王ネフェルタリ・コブラ役をセンディル・ラママーシーが演じることが発表された。原作人気も非常に高い“アラバスタ”への道のりが紡がれる。

アラバスタ王国の国王で、ビビの父親でもあるコブラを演じるのは、「グレイズ・アナトミー 恋の解剖学」「HEROES/ヒーローズ」「コバート・アフェア」「CSI:マイアミ」といった名だたるドラマに出演してきた実力者、センディル・ラママーシー。原作で、心を打つ名言を数々残してきた“名君”の誉れ高き男を、果たしてどう演じるのか。

Netflixシリーズ「ONE PIECE」シーズン1:独占配信中、シーズン2:近日独占配信/(c)尾田栄一郎/集英社

新キャストの解禁は、8月23日の夜22時にも予定。3夜連続でのキャスト発表に引き続き注目だ。

世は大海賊時代。偉大なる海賊・赤髪のシャンクスに憧れる少年ルフィは、シャンクスと海での再会を約束。それから数年後、成長したルフィは海賊王を目指して大海原へ。予測不能な冒険の中で、ルフィ(イニャキ・ゴドイ)はゾロ(新田真剣佑)、ナミ(エミリー・ラッド)、ウソップ(ジェイコブ・ロメロ)、サンジ(タズ・スカイラー)ら信頼できる仲間たちと出会っていく。シーズン2では、海賊の勲章とも言える賞金首になったルフィと仲間たちがそれぞれの夢を掲げ、“偉大なる航路(グランドライン)”に踏み出していく。

Netflixシリーズ「ONE PIECE」シーズン1は独占配信中。シーズン2は近日独占配信。

