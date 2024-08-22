K2¤Ç³êÍî¤·¤¿ÅÐ»³²È¤ÎÊ¿½ÐÏÂÌé¤µ¤ó¤ÈÃæÅç·òÏº¤µ¤ó¡¡½êÂ°Àè¤¬¡ÖÄÉÅé¤Î°Õ¡×¡¡¸ùÀÓ¾Î¤¨¡ÖºÇ½ªÊó¹ð¡×
¡¡¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Ë¤¢¤ëÀ¤³¦Âè2¤Î¹âÊöK2¡Ê8611¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç³êÍî¤·¡¢µß½õÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ±¼Ò½êÂ°¤Î»³³Ù¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ç¥¯¥é¥¤¥Þ¡¼¤ÎÊ¿½ÐÏÂÌé¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¡áÄ¹Ìî¸©½Ð¿È¡á¤ÈÃæÅç·òÏº¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¡áÆàÎÉ¸©½Ð¿È¡á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2¿Í¤¬½êÂ°¤¹¤ëÅÐ»³ÍÑÉÊÈÎÇä¤ÎÀÐ°æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï22Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖºÇ½ªÊó¹ð¡×¤ò·ÇºÜ¡£2¿Í¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÄÉÅé¤Î°Õ¡×¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ½ªÊó¹ð¡×¤Ç¤Ï¡Ö2024Ç¯7·î24Æü¡¢Ê¿½ÐÏÂÌé¤ÈÃæÅç·òÏº¤Ë¤è¤ëK2À¾ÊÉÌ¤Æ§Êö¥ë¡¼¥È¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ï¡¢Î¾Ì¾¤Î³êÍî¤È¤¤¤¦»ö¸Î¤Ë¤è¤ê½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö²¼µÊó¹ð¤ò¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿Êý¡¹¤Ø¸þ¤±¤¿ºÇ½ªÊó¹ð¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ÎK2¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢»ö¸ÎÈ¯À¸¤«¤éµß½õ³èÆ°½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤ò²þ¤á¤Æ·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÎ¾Ì¾¤Ï¿ô¡¹¤ÎÌ¤Æ§¥ë¡¼¥È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦¤ÎÅÐ»³³¦¤ËÂç¤¤Ê¸ùÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤«¤é·É°¦¤µ¤ì¿®Íê¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿½ÐÏÂÌé¤ÈÃæÅç·òÏº¤¬°ä¤·¤¿¸ùÀÓ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÅÐ»³¶È³¦¤Î»Ø¿Ë¤È¤Ê¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ËÎ¾Ì¾¤Î³èÌö¤ò¾Î¤¨¡¢ÄÉÅé¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î7·î27Æü¸áÁ°11»þÈ¾¤´¤í¡¢K2À¾ÊÉ¤ÇÅÐ»³Ãæ¡¢Ìó7Àé¥á¡¼¥È¥ëÃÏÅÀ¤Ç³êÍî¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¤Ç¼êÇÛ¤·¤¿¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬Æ±Æü¡¢2¿Í¤Î°ÌÃÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¬ÃåÎ¦¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃÏ¾å¤«¤é¤Îµß½õ¤âÆñ¤·¤¤¤È¤ÎÊó¹ð¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡7·î30Æü¡¢2¿Í¤ËÆ°¤¤¬¤Ê¤¤¤È¤Î¾ðÊó¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢2¿Í¤Î¾åÉô¤ËÂç¤¤ÊµµÎö¤¬¤¢¤Ã¤ÆÊøÍî¤Ë¤è¤ëÆó½ÅÁøÆñ¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢²ÈÂ²¤ÎÆ±°Õ¤Î²¼¤ÇÆ±Æü¸á¸å2»þ¡¢µß½õ³èÆ°¤Î½ªÎ»¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Ê¿½Ð¤µ¤ó¤ÏÃæ¹ñ¤ä¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤ÎÌ¾Êö¤ËÄ©¤ß¡¢Ì¤Æ§¥ë¡¼¥È¤Î³«Âó¤Ë¿ÔÎÏ¡£2013Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ80ºÐ¤ÎÀ¤³¦ºÇ¹âÎð¤Ç¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¤ËÅÐÄº¤·¤¿ËÁ¸±²È»°±ºÍº°ìÏº¤µ¤ó¤ËÆ±¹Ô¤·¤Æ»£±Æ¤·¤¿¡£ÃæÅç¤µ¤ó¤ÏÌ¤Æ§Êö2ºÂ¤ÎÅÐÄº¤ËÀ®¸ù¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ!¡×¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¥¨¥Ù¥ì¥¹¥ÈÅÐ»³´ë²è¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹ÅÐ»³³¦¤Î¸¢°Ò¤¢¤ë¡Ö¥Ô¥ª¥ì¡¦¥É¡¼¥ë¡Ê²«¶â¤Î¥Ô¥Ã¥±¥ë¡Ë¡×¾Þ¤òÊ¿½Ð¤µ¤ó¤Ï3²ó¡¢ÃæÅç¤µ¤ó¤Ï2²ó¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£