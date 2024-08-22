22日、門別競馬場で行われた第18回ブリーダーズゴールドジュニアC(2歳・重賞・ダ1700m・1着賞金500万円)は、逃げた落合玄太騎手騎乗の2番人気リコースパロー(牡2、北海道・川島洋人厩舎)が、3番手から脚を伸ばした1番人気ソルジャーフィルド(牡2、北海道・川島洋人厩舎)に1.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分50秒5(稍重)。

さらに1/2馬身差の3着に3番人気ベラジオゼロ(牡2、北海道・田中淳司厩舎)が入った。

勝ったリコースパローは、父シニスターミニスター、母リコーデリンジャー、その父スウェプトオーヴァーボードという血統。これで無傷の3連勝、重賞初制覇となった。

【勝ち馬プロフィール】

◆リコースパロー(牡2)

騎手:落合玄太

厩舎:北海道・川島洋人

父:シニスターミニスター

母:リコーデリンジャー

母の父:スウェプトオーヴァーボード

馬主:土橋 正雄

生産者:リコーファーム

【全着順】

1着 リコースパロー 2人気

2着 ソルジャーフィルド 1人気

3着 ベラジオゼロ 3人気

4着 アサマ 5人気

5着 イケメンパリピ 6人気

6着 フークトウフェン 4人気

7着 フークタオユエン 7人気