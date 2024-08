スキンケア&コスメブランド「CLINIQUE(クリニーク)」とサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」がコラボレーション♪ クリニークのコンサルタントスタイルがキュートで清潔感溢れるキティの可愛いぬいぐるみポーチがやってきた。7月31日(水)〜9月30日(月)の期間中に展開している「クリニーク×ハローキティ」コラボレーション限定のスペシャル アイテム、ハローキティの「オリジナルハンカチ」と「巾着ポーチ(2種)」に加え、8月21日(水)から第二弾としてハローキティの「ぬいぐるみポーチ」が新登場する。

約半世紀にわたり一人ひとりの肌に寄り添い、健康で美しい肌を提案してきたクリニークと、同じく半世紀にわたり世界中に「カワイイ」と「なかよく」を届け続けてきたハローキティ。クリニークが持つ、 ”世界中の女性たちの毎日の前向きな気持ちを後押ししたい“ という想いが合致して実現したのが、本コラボレーションだ。新登場するぬいぐるみポーチは、ハローキティがクリニークのラボコート(白衣)を羽織っている限定デザインの立体型チェーン付きポーチ。背中のファスナーを開けるとリップなどの小物が収納できる。横向きで座っているポーズは、ハローキティがデビューした際のポーズと同じ。50周年へのリスペクトも込めたデザインとなっている。ぬいぐるみポーチは、クリニーク製品を1万3200円(税込)以上ご購入の方におひとつプレゼント! 数に限りがあることと、単体での販売・予約は行っていないのでご注意を。また、百貨店やSNSではクリニーク限定デザインの「ハローキティ ぬいぐるみ」が抽選で当たるキャンペーンも開催。「百貨店購入者対象 ハローキティ プレゼントキャンペーン」ではコラボレーション期間中に、全国百貨店でクリニーク製品を1万3200円(税込)以上購入した方の中から抽選で、10名様に限定デザインのハローキティぬいぐるみ(2Lサイズ)をプレゼント。インパクトのあるビッグサイズのぬいぐるみは必見です♪「SNS投稿 プレゼント キャンペーン」ではSNSにてハローキティぬいぐるみ(Lサイズ)が当たるキャンペーンを開催予定。クリニークの公式X、Instagramそれぞれにて、クリニークアカウントのフォロー&該当ポストをリポストorいいねをすると、抽選で各SNSより5名様ずつ「ハローキティ ぬいぐるみ(Lサイズ)」がプレゼントされる。また一部店舗ではコラボ限定で「Summer Clinique “Bihada” Lab Event 夏のクリニーク美肌ラボ イベント」 を実施。ハローキティコラボの「スペシャルリボンくじ」の設置も予定されており、クリニークカラーのリボンくじを引いていただくと、ステッカーが当たるチャンス!さらに、クイック肌診断にてハローキティコラボ限定の診断カルテをプレゼントされるので、この機会にぜひ楽しんでね。Instagramにて限定デザインのGIFスタンプが登場するほか、ハローキティとのグリーティングも開催予定など、スペシャルコンテンツが盛りだくさん。コラボの全体概要は「HELLO! CLINIQUE」特設サイトよりご覧いただける。キティとクリニークのコラボレーションを満喫しちゃってください♪(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651479