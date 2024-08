8月22日(木)、アイドルグループ・Snow Manのメンバーが週替わりでパーソナリティを務めるラジオ番組「不二家 presents Snow Manの素のまんま」(文化放送・毎週木曜21時~21時30分)が放送。この日のパーソナリティは向井康二と深澤辰哉が担当し、リスナーから「What’s your color?」のレコーディングについての質問を受けた向井がその疑問に答えた。

-向井「CDという形に残るやん」-

普段からレコーディングに時間をかけていると度々発言しているという向井に、「What’s your color?」のレコーディングは時間がかかったのかという質問がリスナーから寄せられ、その疑問に向井が答えた。

深澤辰哉「レコーディングのエピソードなどがあれば教えてくださいとのことなんですけど、「What’s your color?」はどのぐらいかかったんですか?」

向井康二「「What’s your color?」is a long time in recording」

深澤「あぁ、相当長かったんですか」

向井「Very long」

深澤「Very long?いつもと比べて、どうでした?たとえば」

向井「Oh……did you say……」

深澤「(笑)。お前さぁ。できないのにやるなよ(笑)。何て言った?今」

向井「ラウールに憧れて(笑)」

深澤「何て言った?」

向井「did you say in a morning the people?」

深澤「モーニングザピーポー?朝の人?何?」

向井「いや、「What’s your color?」についてはそんな長くなかったよ。歌割りもあるやん」

深澤「ああ、まぁいろいろね」

向井「全部録らへんやん。歌うとこだけやから」

深澤「たしかに。英語の歌詞が多いよね。どうすか?レコーディングしていて英語詞は」

向井「俺ね、英語の発音って歌によって変わるのよ」

深澤「あ、これは深いな」

向井「そう。「What’s your color?」やけど、前の単語の母音を引っ張って次の単語に引っ張るのよ。ユアーって言わん。ワッチュアカラーって言うやん」

深澤「たしかに曲だと言わないかもしれないね」

向井「そうそう。それによっても変わるから、発音ってやっぱり難しい。そういうので苦戦する」

深澤「そういうのでちょっと長くなっちゃう」

向井「そうそう。なんかちょっと納得いかない」

深澤「でもね、わかる。自分で言ってて、ここはなんか違うなというか。教えてもらったことをそのまま、果たして歌に乗せられるかというと、またちょっと変わってくるじゃん」

向井「そやねん。だから、どんどんやっていって迷走していっちゃう」

深澤「自分が納得するまでちゃんと追求して、曲に乗せるというのはすごく大事なことだよ」

向井「そう。CDという形に残るやん。だから気を抜きたくないというか、ディレクターさんからいいねって言われても、俺がそんないいと思わなかったのにっていう」

深澤「そういう時は?」

向井「もうちょいやりたい」

深澤「でも、それはプロとしてめちゃめちゃいい」

向井「ちょっとごめん。今日真面目な話になっちゃったけど。一日前に曲をちゃんと聞き込むことが大事というか」

深澤「大事ですね。でもタイ語とかだったらまた違うの?しゃべりはできるじゃん」

向井「俺のタイ語もあれよ。発音完璧ではない。やっぱ日本人のタイ語の発音だよ。上手い方だけど」

深澤「なるほどね。歌だったらどうするの?それ。また変わる?」

向井「変わるんちゃう?多分」

深澤「へ~。でも聞きたいけどな」

向井「それでは聞いてください。Snow Manで「ดี.ดี.(D.D.)」」

深澤「それは何?タイ語の「D.D.」の言い方?「ดี.ดี.(D.D.)」なんだ」

向井「「ดี.ดี.(D.D.)」。いいよいいよって意味やから。……ごめん。何の話してたっけ?」

深澤「レコーディングが長いっていう」

向井「ふっか(深澤)さんは?」

深澤「俺もでも長い」

向井「ふっかさん長いか。ふっかさんの歌声好きやけどね」

深澤「へ~。うれしいっすねそれは」

向井「シンプルにね」

深澤「なんか言ってくれましたよね。前に」

向井「癖がなくて濁りのない歌声で」

深澤「嬉しいっすね。そうやって言ってもらえるのは。まぁでも、俺も長いし康二も、そこまで追求して、ちゃんと歌を録っているということで、それが長いというのに繋がってるのかもしれません」

