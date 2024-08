ONE N’ ONLY主演映画『バトルキング!!-Weʼll rise again-』の続編『BATTLE KING!! Map of The Mind』が、2025年に前編・後編2作連続で公開されることが決定。ティザービジュアル、特報映像が解禁された。スターダストプロモーション所属の男性アーティスト・演劇集団「恵比寿学園男子部」(通称・EBiDAN)。ONE N’ ONLYをはじめとするEBiDANメンバー16名が顔をそろえた『バトルキング!!-Weʼll rise again-』から2年、さらにパワーアップした続編『BATTLE KING!! Map of The Mind』が、2025年に前編・後編の2作連続で公開される。

本作は、ただ喧嘩ばかりしているだけのヤンキーだった主人公たちが、「仲間」と「ダンス」に出会い、どん底から仲間と共に夢に向かって這い上がっていく物語。続編では、ダンスパフォーマンスとバトルアクションがさらにスケールアップ。また、シリーズを通してテーマとなっている「仲間」や「兄弟」の絆がより深くなり、それぞれが迷いや葛藤を抱えながらも、夢に立ち向かっていく姿が描かれる。今回、続投となるキャストが明らかに。ONE N’ ONLYからは、高坂源二郎役の山下永玖、直江愛之助役の高尾颯斗、甲斐玄武役の草川直弥、鞍馬憲⼀郎役の上村謙信、真田晋作役の関哲汰、早乙女以蔵役の沢村玲。BUDDiiSからは、南部美人役の小川史記、直江龍之介役の高尾楓弥、木下雄太の野瀬勇馬、秋山信吾役の大槻拓也、山縣虎太郎役の森愁斗。さらに、伊達⼀男役の武藤潤(原因は自分にある。)、上杉俊役の曽野舜太(M!LK)の続投も決定。今後、追加キャストも発表する予定だ。ケンカに明け暮れるただの不良だった高坂源二郎(山下永玖)はダンスと出会い、仲間と共に「Jackpoz」を結成。世界⼀を目指して充実した日々を送っていた。そんなある日、直江愛之助(高尾颯斗)の仇を討つため、2年前に山縣虎太郎(森愁斗)を負傷させ逮捕された愛之助の弟・龍之介(高尾楓弥)が少年院から出所。源二郎たちは喜んで迎え入れるが、龍之介は彼らの変化についていけず内心、戸惑うばかり。そして再び、宿敵だった虎太郎が彼らの前に姿を現す―。今回解禁となったティザービジュアルは、「覚悟は、決まった。」というキャッチコピーとともに、物語のキーパーソンとなる9名が並んだもの。ONE Nʼ ONLY演じる「Jackpoz」の6名(高坂源二郎・直江愛之助・甲斐玄武・鞍馬憲⼀郎・真田晋作・早乙女以蔵)と、BUDDiiSの小川史記(南部美人役)の表情とは異なり、BUDDiiSの高尾楓弥(直江龍之介役)と森愁斗(山縣虎太郎役)は物憂げな表情を見せており、それぞれのキャラクター性や心情が表情から垣間見えるビジュアルに仕上がった。特報は、ONE Nʼ ONLYの「Weʼll rise again」と共に喧嘩シーンやダンスシーンを振り返り、前作のワクワク感を想起させるもの。主人公・源二郎(山下)が「俺は大事な仲間たちと⼀緒に、ダンスで世界のテッペンを獲る!」と力強く語る姿とは対照的に、直江龍之介(高尾)が1人頭を抱えるシーンや、「何もかも変わっちゃった」という意味深なセリフも。新たな物語への期待感で胸が高鳴る、エモーショナルな映像となっている。主演を務めるONE N’ ONLYは、6人組男性ダンス&ボーカルグループ。TikTokフォロワー数は日本人男性アーティストNo.1の580万人を超え、南米をはじめ、海外からも注目を集めているグループだ。また、メンバーそれぞれ活躍の場を広げており、主⼈公である高坂源⼆郎を演じる山下永玖は、現在放送中のMBSドラマ特区『彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる』に出演中。また、『最強スポーツ男⼦頂上決戦2024』(TBS系)に出場し、10月開催の『最強スポーツ男子頂上決戦2024秋』の出場も決まっている。直江愛之助役の高尾颯斗はグループのリーダーを務めながら振付も担当しており、本作でもダンス監修を務めている。また、FM yokohamaの「E★K radio〜Watch Out! Radio」で水曜日のレギュラーDJとして出演中。甲斐玄武役の草川直弥は、ドラマ 『his〜恋するつもりなんてなかった〜』(名古屋テレビ)や、『土曜はナニする?!』(カンテレ・フジテレビ系)内のショートドラマ「イケドラ」で主演を務め、 Rakuten GirlsAward にも出演。鞍馬憲⼀郎を演じる上村謙信は、ドラマ『おっさんずラブ‐リターンズ‐』(テレビ朝日系)に出演。また、ViVi国宝級イケメンランキング2024にノミネートされた。真田晋作役の関哲汰は、『いま、好きな人いる?〜2022年恋占いSP〜』(ABEMA)などバラエティ番組にも出演。また、9月には主演映画『100秒の拳王-ケンカバトルロワイアル-』の公開を控える。早乙女以蔵役の沢村玲はドラマ『アンチヒーロー』(TBS系)に出演し、9月には『ハッピー・オブ・ジ・エンド』(フジテレビ)でダブル主演を務める。また、BUDDiiSのメンバーも活躍中。南部美人役の小川史記は、『よるのブランチ』(TBS)にレギュラー出演中。直江龍之介役の高尾楓弥は、舞台『パリピ孔明』や、10月公開の映画『追想ジャーニー リエナクト』に出演。山縣虎太郎役の森愁斗は、ドラマ『君の花になる』(TBS系)で8LOOMのメンバーとして活躍。その後もドラマ『ぼさにまる』(フジテレビ系)でダブル主演、『Maybe 恋が聴こえる』(TBS系)、『シンデレラ・コンプレックス』(MBSほか)、8月27日より放送の 『ROOM〜史上最悪の⼀期⼀会』(BS-TBS)などに出演している。映画『BATTLE KING!! Map of The Mind』は、2025年に前編・後編2作連続で公開。キャスト、監督コメント全文は以下の通り。<コメント全文>■山下永玖/ONE N’ ONLY(高坂源二郎役)高坂源⼆郎役を演じました、山下永玖です。バトルキングの続編が決まり、すごく嬉しいです!メインキャラクターである高坂源二郎を約2年越しに演じ、今だからこそ表現できる演技もあったので、早くみなさんに見てほしいです。今作は、それぞれのキャラクターの過去や仲間との出会い、そして夢に向かって仲間と助け合い、どんな事も乗り越えていく姿が前作以上に見られると思います!アクションシーンもすごく激しくなっています!何が大事で何が必要なのか。見失うこともあると思いますが、すごく大切なものは身近にあるということを、この映画で改めて感じてほしいです!みなさんにこの作品をまた届けられることが嬉しいです!ぜひ劇場でご覧ください!!■高尾颯斗/ONE N’ ONLY(直江愛之助役)直江愛之助役を演じました、高尾颯斗です。ONE N’ ONLYのメンバー全員で主演映画に挑戦できる機会は本当に貴重なことなので、続編が決まった時はとても嬉しかったです!台本が完成するまではメンバーで続きを予想したり、撮影前から楽しみにしていました。今回もアクションシーンあり、ダンスあり、歌ありのエンタメが詰まった映画になっていると思います!それぞれのキャラクターが深掘りされていく場面もあるので楽しみに!■草川直弥/ONE N’ ONLY(甲斐玄武役)甲斐玄武役を演じました、草川直弥です。前作で僕たちONE N’ ONLY全員が出演する映画が上映されたことだけでも嬉しかったのですが、続編が上映されることに凄く驚きました。前作を見てくださったみなさんに、感謝の気持ちでいっぱいです!今作は島育ちの6人が、更にもっともっと熱くて濃い青春をお届けします!今作は前作よりさらにパワーアップしていて見応えたっぷりな映画になっているので、楽しみにしていてください!そして前編後編の2部作、どっぷりバトルキングにハマってもらえたら嬉しいです!■上村謙信/ONE N’ ONLY(鞍馬憲⼀郎役)鞍馬憲⼀郎役を演じました、上村謙信です。バトルキング続編が決まり、とても嬉しいです!前作からさらにパワーアップした作品になっていて、アクションシーンやパフォーマンスなど、僕たちの魅力が存分に詰め込まれているので、見応えたっぷりです。熱い友情、夢に向かってひたむきに頑張る姿、そして青春を感じられると思いますので、ぜひ劇場でご覧ください!!■関哲汰/ONE N’ ONLY(真田晋作役)真田晋作役を演じました、関哲汰です。バトルキングの続編が決まってすごく嬉しいです!前作から約2年が経ち、成長したJackpozを楽しみにしていてください!アクションシーンもさらに進化していると思います。アクションシーンに向けて体づくりやトレーニングも沢山したので、注目してほしいです!■沢村玲/ONE N’ ONLY(早乙女以蔵役)早乙女以蔵役を演じました、沢村玲です。みなさんお待たせしました!バトルキング続編決定しました!前作よりも自分が演じる早乙女というキャラクターが濃くなった作品になりました!今回の続編は、より世界観に浸れると思いますので細かいところにも注目しながら楽しんでいただきたいです。■小川史記/BUDDiiS(南部美人役)お待たせしました!バトルキング発表されましたね。。。ただいまです!南部美人役を演じました、小川史記です。今回は、前回よりもさらに各キャラクターの人間性などが見えますし、新たな宿敵、仲間、アクションもたっぷりで、本当に見応えのある作品になってます!いろんなことを乗り越えることで強くなる仲間との絆。見てくださるみなさまの背中をおせるような映画だと思いますので、是非劇場でご覧になってください!■高尾楓弥/BUDDiiS(直江龍之介役)前作に引き続き、直江龍之介役を演じました、高尾楓弥です。まずは、また龍之介を演じることが出来る事、とても嬉しいです!続編ということもあるので今作では龍之介という人間に、より奥行きを持たせられるように精⼀杯演じさせて頂きました!また、前作以上に撮影現場がとても暖かくてすごく楽しかったです!あの後から龍之介はどうなったのか、深掘りされていくキャラクター達を楽しみにしていてください!■野瀬勇馬/BUDDiiS(木下雄太役)木下雄太役を演じました、野瀬勇馬です。今作では、前回よりパワーアップしたアクションシーンや、登場人物の前回語られなかった過去など沢山楽しんでいただけるシーンが詰め込まれています!今回もアクションの指導や練習をして撮影に臨んだので、ストーリーだけではなくアクションシーンも楽しんで頂けると嬉しいです!公開を楽しみにしていてください!!■大槻拓也/BUDDiiS(秋山信吾役)前作に続いて秋山信吾役を演じさせて頂きます、大槻拓也です。普段の自分たちからはなかなか想像できないヤンキー役というのもあって、今回も別の自分として、とても楽しめました。「バトルキング」といえばアクションが非常に痛快で、前作もアクションを行う側としても見る側としても、とても貴重な経験をさせて頂いた記憶があります。続編ということで、アクションはもちろん、世界観がさらに拡張されていく要素も多くあると思うので、その点も楽しんで頂けたら嬉しいです。■森愁斗/BUDDiiS(山縣虎太郎役)山縣虎太郎役の森愁斗です。またこうして山縣を演じることができて嬉しく思います。今回も迫力のあるアクションシーンはもちろんのことですが、前回と比べてお芝居のシーンが増えた印象で、より模索しながら山縣を作り上げることが出来たと思います!山縣の過去や気持ちの変化、そしてアクションにも注目して見ていただけると嬉しいです!■瀧川元気(監督)お待たせしました!!バトルキングが帰ってきました!!今回のバトルキングは全ての面でパワーアップして帰ってきました。そして新登場のキャラクターも登場し、世界観はスケールアップし、前作の伏線や、今の彼らに辿り着くまでの想いも描かれ、爆笑の涙と感動の涙で感情がジェットコースターのように揺れ動くこと間違いなしです。また、映画『BATTLE KING!! Map of the Mind-前編・後編-』でしか見られない表情や、映画ならではの演出に、目が2つじゃ足らない!とみなさん言いたくなるでしょう。また、前作の頃よりもアーティストとして大きな成長をし続けている出演者の皆さんの魅力が増し増しになっており、それと同時に、本作で描いている信念を持って突き進む行動原理や、仲間と信じ合う美しい友情、そして彼らの内面から滲み出る美しさとかっこよさによって素晴らしい映画が完成しました。本作は、皆さんが今まで見た映画の中でナンバーワンでありオンリーワンの映画になる!と自信を持っています。僕自身、映画監督としての代表作であり自信作として多くの皆様にご覧いただきたいと思います!!