¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤Ë¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¾º³Êà»ñ³Ê¤Ê¤·á¤È¥Ó¥ë¥Ì¡¼¥Ö»á¥À¥á½Ð¤·¡Ö¤Þ¤À°ì´ÓÀ¤¬¤Ê¤¤¡×¡á±ÑÊóÆ»
¡¡£Æ£±¤Î£Ò£Â¤Ë½êÂ°¤¹¤ë³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£´¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ç¯´Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ì¡¼¥Ö»á¤¬¶¯Îõ¤Ê¥À¥á½Ð¤·¤À¡£
¡¡³ÑÅÄ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ïº£µ¨¤ÎµÞÀ®Ä¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÉÔ¿¶¤Î¥»¥ë¥¸¥ª¡¦¥Ú¥ì¥¹¤ËÂå¤ï¤ê¿Æ¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ø¤Î¾º³ÊÂÔË¾ÏÀ¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡²Æµ¨ÃæÃÇ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î¾º³Ê¤Ï¸«Á÷¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¾º³Ê¤òÇ®Ë¾¤¹¤ëÏÀÄ´¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¾º³Ê¤ËÌÔÈ¿ÏÀ¤ò¾§¤¨¤ë¿ÍÊª¤¬¸½¤ì¤¿¡£»õ¤Ë°áÃå¤»¤ÌÈ¯¸À¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ó¥ë¥Ì¡¼¥Ö»á¤À¡£
¡¡±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥×¥é¥Í¥Ã¥È£Æ£±¡×¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ù¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥«¥¸¥Î¡×¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò°úÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¥Ó¥ë¥Ì¡¼¥Ö»á¤Î³ÑÅÄ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸«²ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¥Ó¥ë¥Ì¡¼¥Ö»á¤Ï¡Ö¸½ºß¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë¤Ï¥»¥ë¥¸¥ª¡¦¥Ú¥ì¥¹¤ËÂå¤ï¤ëÅ¬ÀÚ¤Ê¿ÍÊª¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¥Ú¥ì¥¹¤ÎÂ³Åê¤ò»Ù»ý¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¼è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤ë¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤È¥º¥Ð¥ê»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö³ÑÅÄÍµµ£¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉÔ°ÂÄê¤Ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤À¡£°ÊÁ°¤è¤ê¤Ï¾¯¤·¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À°ì´ÓÀ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È³ÑÅÄ¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥À¥á½Ð¤·¡£¤Þ¤À¾º³Ê¤Î»ñ³Ê¤Ï¤Ê¤¤¤È»Â¤ê¼Î¤Æ¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¤Ë¤ÏÈà¤ÎÂå¤ï¤ê¤òÌ³¤á¤ë·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯¾º³Ê¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ëÍË¾³ô¥í¡¼¥½¥ó¤âÅ¬Ç¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤Î¥À¥á½Ð¤·¤ò¿©¤é¤Ã¤¿³ÑÅÄ¤À¤¬¡¢ÃæÃÇ¸å¤ÎºÆ³«½éÀï¤È¤Ê¤ë¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡á£²£µÆü·è¾¡¡Ë¤Ç»¨²»¤òÊ§¿¡¤¹¤ë²÷Áö¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£