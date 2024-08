locofrankが地元大阪で2マン企画を始動する。locofrank自主企画<BACK TO RING>初回はMAN WITH A MISSIONを迎えて、11月13日に大阪ゴリラホールで開催されることが発表となった。“リングニモドレ”をテーマに開催される<BACK TO RING>チケットのFC“IKINONE”会員先行は8月23日から。locofrankおよびMAN WITH A MISSIONそれぞれのオフィシャル先行は9月5日より。

■<locofrank presents "BACK TO RING">

2024年11月13日(水) 大阪 GORILLA HALL

open18:00 / start19:00

▼出演

locofrank / MAN WITH A MISSION

▼チケット

前売り4500円

一般発売(e+):9/21 10:00〜

【FC“IKINONE”会員先行】

受付期間:8/23 12:00〜 8/31 18:00

https://ikkinotdead.com/

【オフィシャルHP先行】

受付開始:9/5 12:00〜

locofrank https://locofrank.net/

MAN WITH A MISSION https://www.mwamjapan.info/

