locofrank × MAN WITH A MISSION、2マン開催決定
locofrankが地元大阪で2マン企画を始動する。locofrank自主企画＜BACK TO RING＞初回はMAN WITH A MISSIONを迎えて、11月13日に大阪ゴリラホールで開催されることが発表となった。
◆locofrank 画像
“リングニモドレ”をテーマに開催される＜BACK TO RING＞チケットのFC“IKINONE”会員先行は8月23日から。locofrankおよびMAN WITH A MISSIONそれぞれのオフィシャル先行は9月5日より。
■＜locofrank presents "BACK TO RING"＞
open18:00 / start19:00
▼出演
locofrank / MAN WITH A MISSION
▼チケット
前売り4500円
一般発売(e+)：9/21 10:00〜
【FC“IKINONE”会員先行】
受付期間：8/23 12:00〜 8/31 18:00
https://ikkinotdead.com/
【オフィシャルHP先行】
受付開始：9/5 12:00〜
locofrank https://locofrank.net/
MAN WITH A MISSION https://www.mwamjapan.info/
関連リンク
◆MAN WITH A MISSION オフィシャルサイト