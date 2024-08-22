ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
米新規失業保険申請件数（08/11 - 08/17）
予想 23.0万件 前回 22.7万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（08/04 - 08/10）
予想 186.5万件 前回 186.4万件（継続受給者数)
22:45
米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（8月）
予想 49.7 前回 49.6（製造業PMI・速報値)
予想 54.1 前回 55.0（非製造業PMI・速報値)
予想 53.1 前回 54.3（コンポジットPMI・速報値)
23:00
米中古住宅販売件数（7月）
予想 393.4万件 前回 389.0万件（中古住宅販売件数)
予想 0.9% 前回 -5.4%（中古住宅販売件数・前月比)
23日
2:00
米30年インフレ連動債（TIPS）入札（80億ドル）
米カンザスシティ連銀主催年次シンポジウム「金融政策の有効性と伝達の再評価」（通称：ジャクソンホール会合、24日まで）
※予定は変更されることがあります。
米新規失業保険申請件数（08/11 - 08/17）
予想 23.0万件 前回 22.7万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（08/04 - 08/10）
予想 186.5万件 前回 186.4万件（継続受給者数)
22:45
米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（8月）
予想 49.7 前回 49.6（製造業PMI・速報値)
予想 54.1 前回 55.0（非製造業PMI・速報値)
予想 53.1 前回 54.3（コンポジットPMI・速報値)
23:00
米中古住宅販売件数（7月）
予想 393.4万件 前回 389.0万件（中古住宅販売件数)
予想 0.9% 前回 -5.4%（中古住宅販売件数・前月比)
23日
2:00
米30年インフレ連動債（TIPS）入札（80億ドル）
米カンザスシティ連銀主催年次シンポジウム「金融政策の有効性と伝達の再評価」（通称：ジャクソンホール会合、24日まで）
※予定は変更されることがあります。