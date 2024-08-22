21:30
米新規失業保険申請件数（08/11 - 08/17）
予想　23.0万件　前回　22.7万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（08/04 - 08/10）
予想　186.5万件　前回　186.4万件（継続受給者数)

22:45
米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（8月）
予想　49.7　前回　49.6（製造業PMI・速報値)
予想　54.1　前回　55.0（非製造業PMI・速報値)
予想　53.1　前回　54.3（コンポジットPMI・速報値)

23:00
米中古住宅販売件数（7月）
予想　393.4万件　前回　389.0万件（中古住宅販売件数)
予想　0.9%　前回　-5.4%（中古住宅販売件数・前月比)

23日
2:00
米30年インフレ連動債（TIPS）入札（80億ドル）

米カンザスシティ連銀主催年次シンポジウム「金融政策の有効性と伝達の再評価」（通称：ジャクソンホール会合、24日まで）

※予定は変更されることがあります。