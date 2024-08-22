ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:30

米新規失業保険申請件数（08/11 - 08/17）

予想 23.0万件 前回 22.7万件（新規失業保険申請件数)

新規失業保険申請件数（08/04 - 08/10）

予想 186.5万件 前回 186.4万件（継続受給者数)



22:45

米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（8月）

予想 49.7 前回 49.6（製造業PMI・速報値)

予想 54.1 前回 55.0（非製造業PMI・速報値)

予想 53.1 前回 54.3（コンポジットPMI・速報値)



23:00

米中古住宅販売件数（7月）

予想 393.4万件 前回 389.0万件（中古住宅販売件数)

予想 0.9% 前回 -5.4%（中古住宅販売件数・前月比)



23日

2:00

米30年インフレ連動債（TIPS）入札（80億ドル）



米カンザスシティ連銀主催年次シンポジウム「金融政策の有効性と伝達の再評価」（通称：ジャクソンホール会合、24日まで）



※予定は変更されることがあります。

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