オープンソースで開発される「Zen Browser」はパフォーマンスを考慮して構築されたウェブブラウザで、「ブラウジングが可能な限り高速になるように最適化されている」というのが特徴です。Zen BrowserはMozilla Firefoxがベースになっており、アルファ版が無償で公開されています。Zen Browserhttps://www.zen-browser.app/

GitHub - zen-browser/desktop: 🌀 Experience tranquillity while browsing the web without people tracking you!https://github.com/zen-browser/desktop上記の公式サイトにアクセスし、「Download Zen Browser」をクリック。OSを選択して「Continue」をクリック。今回は「Windows」を選択しました。「Optimized」を選択して「Continue」をクリック。「Installer」を選択して「Download」をクリックすると、最新版のインストーラーがEXE形式でダウンロードされます。記事作成時点のバージョンは1.0.0-a.27で、ファイルサイズは約61MBでした。インストーラーを起動します。「Next」をクリック。「Next」をクリック。インストール先を確認したら「Install」をクリックします。インストールが終わったら「Finish」をクリック。Zen Browserが起動しました。初期設定が始まるので「Next」をクリック。デザインを選択できますが、あとからでも変更できます。今回はそのままで「Next」をクリック。他ブラウザからブックマークなどのデータをインポートできます。インポートするには「Import your data」をクリックし、ポップアップするウィンドウからブラウザを選び、「Import」をクリックしてから「Next」をクリックすればOK。なお、インポート元のブラウザは以下の通り。同じPCにはMozilla Firefoxもインストールされているのですが、リストアップされませんでした。デフォルトの検索エンジンをGoogle、Amazon、DuckDuckGo、Wikipediaから選択できます。今回は「Google」を選んで「Next」をクリック。検索エンジンも後から変更可能です。これで初期設定は終了。「Next」をクリック。デフォルト画面はこんな感じ。左端のツールバーにある矢印アイコンをクリック。ツールバーが以下のように引き出されます。Zen Browserはタブブラウザで、タブはこのツールバーに表示されます。複数のタブを選択し、右クリックのプルダウンメニューから「Split 2 Tabs」をクリック。すると、こんな感じで複数のタブをスプリットビューで同時に表示できました。3タブをスプリットビューで表示したところが以下。タブ管理部分の上にあるのがワークスペースです。ワークスペースはタブグループのような機能で、ワークスペースごとにタブをまとめておくことができます。作業用、動画用、検索用などのように、用途に応じてワークスペースに大量のタブをスッキリとまとめることが可能です。ツールバーにはプロフィールがあり、切り替えることが可能。プロフィールを作成するには、プロフィールのアイコンをクリックし、ポップアップ右上にある歯車アイコンをクリックします。「Create a New Profile」で新しいプロフィールを作成可能です。Zen Browserにはサイドバーが搭載されています。ツールバーのサイドバーアイコンをクリックすると、以下のようにサイドバーが画面左側に出現。YouTubeやX(Twitter)を常時表示しながら右側でブラウジングを続けることが可能。記事作成時点だとタブをスプリットビューでまとめると元に戻すことができないのですが、サイドバーは閉じたり開いたりができるので、「お気に入りを巡回しながら、Xのタイムラインが気になった時にサイドバーを開いてチェックする」といった使い方ができます。星アイコンからはブックマークにアクセスできます。時計アイコンは履歴。歯車アイコンをクリックすると、設定にアクセスできます。言語は設定画面から変更できるのですが、記事作成時点では英語のみでした。「Privacy and Security」では、プライバシー保護とセキュリティについての設定が可能。また、設定画面右下の「Extensions & Themes」で、拡張機能を管理できます。拡張機能はMozilla Firefoxのアドオンが利用可能です。なお、Zen Browserのパフォーマンススコアについては、以下のページでベンチマーク結果が公開されています。desktop/docs/performance.md at main · zen-browser/desktop · GitHubhttps://github.com/zen-browser/desktop/blob/main/docs/performance.md