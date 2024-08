東京ディズニーシーⓇに2024年6月6日にグランドオープンした新テーマポート「ファンタジースプリングス」

そのグランドオープンに合わせ、「ファンタジースプリングス」を彩る音楽の数々を収録したアルバム『ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム(通常版)』が登場!

今回は、MezzoMikiが「フローズンキングダム」(ディズニー映画『アナと雪の女王』をテーマとしたエリア)にあるアトラクション「アナとエルサのフローズンジャーニー」の音楽の魅力を紹介します。

東京ディズニーシー CD/デジタルアルバム『ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム』アナとエルサのフローズンジャーニー(ライドスルー・ミックス)

2024年6月6日(木)、東京ディズニーシーにグランドオープンした新テーマポート「ファンタジースプリングス」

そのグランドオープンに合わせ、「ファンタジースプリングス」を彩る音楽の数々も発売。

4つのアトラクションの「ライドスルー・ミックス」や 、テーマポートのBGMなど、テーマポート内で聴くことのできる音源の数々を集めた『ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム』が登場!

『ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム』は全ての楽曲が初収録の特別な1枚です。

今回は、「フローズンキングダム」(ディズニー映画『アナと雪の女王』をテーマとしたエリア)にあるアトラクション「アナとエルサのフローズンジャーニー」の音楽の魅力を紹介します。

アルバムに収録されているのはライドスルー・ミックス。

このアトラクションのために録音された歌、セリフが実際にライドしているかのようにミックスされています。

まるでアトラクションを体験しているように、ストーリーと音楽がすすむのが特徴です。

ものがたりの始まりはトロールの谷。

トロールの長であるパビーが2匹の子どもトロールに、アナとエルサの物語を語り始めます。

幼いアナとエルサが遊んでいる楽しそうな声も収録。

続くアナが城の廊下でエルサの部屋のドアをノックするまでの一連のシーンでは「雪だるまつくろう」のアレンジが流れます。

続いて、気持ちが高ぶっているアナが歌う「生まれてはじめて」

大きな時計塔のシーンで流れるアナとハンスの『とびら開けて』とこのアトラクションのために新たに録音された、ディズニー映画『アナと雪の女王』の名曲の数々が続きます。

そして、劇中屈指の名シーンであるエルサが果てしなく雪に覆われた景色の中で歌う『レット・イット・ゴー~ありのままで~』へと続きます。

ディズニー映画『アナと雪の女王』の名シーンが追体験できる「アナとエルサのフローズンジャーニー」

エルサの魔法によって生み出された氷のキラキラ感や風の音などのSE(効果音)も聞くことができ、その感動がいつでも楽しめる収録曲になっています。

個人的なポイントは、キャラクターのセリフを何度も聞くことができること。

アトラクション後半のオラフのかわいいメッセージも収録されていて、癒やしのひとときになります☆

アトラクション「アナとエルサのフローズンジャーニー」をいつでも耳で振り返ることができるライドスルー・ミックス。

4つのアトラクションのライドスルー・ミックスやエリアミュージックなど全6曲を収録したCD/デジタルアルバム『ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム』からの楽曲紹介の紹介でした☆

東京ディズニーシー CD/デジタルアルバム『ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム』商品概要

CD価格:3,300円(税込)

ダウンロード価格:2,546円(税込)

初回限定特典:CDジャケサイズステッカー

発売・配信日:2024年6月19日(水) ※別途、2024年9月18日に「デラックス版」がリリース予定です。

収録楽曲:

アナとエルサのフローズンジャーニー(ライドスルー・ミックス)ピーターパンのネバーランドアドベンチャー(ライドスルー・ミックス)フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー(ライドスルー・ミックス)ラプンツェルのランタンフェスティバル(ライドスルー・ミックス)ファンタジースプリングス組曲(シングル・バージョン)フローズンキングダム エリアミュージック

©Disney

