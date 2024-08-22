¼þ¤ê¤È¤Ï°ã¤¦ÀÅª»Ø¸þ¡£Çº¤ó¤À¾¯Ç¯¤¬¤³¤ÎÄ®¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ä¡¿ÈàÊý¤Î·¯¤Î¼ê¦
¡ØÈàÊý¤Î·¯¤Î¼ê¡Ù¡Ê²ÅÆó°Ý¤Õ¤¯¡§Ì¡²è¡¢ÌÊ¥ì¥¤¥Ë¡§¸¶ºî/KADOKAWA¡ËÂè6²ó¡ÚÁ´6²ó¡Û»Ò¤É¤â»þÂå²Æ¤ò²á¤´¤·¤¿Ä®¤Ë¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËË¬¤ì¤¿Ï²¿ÍÀ¸¤ÎÍºÂç¡£»×¤¤½Ð¤Î¿À¼Ò¤òË¬¤ì¤¿ÍºÂç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÍ§¿Í¡¦½Ù¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¡£ÆÃÊÌ¤ÊÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿Èà¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ë¡¢ÍºÂç¤Ï¿´¤Î±ü¤Ë¤·¤Þ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿µ²±¤¬ÁÉ¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÆÍÁ³¸½¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤Ë¤ª¤«¤·¤Ê¤³¤È¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤Æ¡½¡½¡£¾¯¤·ÉÔ»×µÄ¤ÊÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤È¤Î¤Ò¤È²Æ¤òÉÁ¤¯¡ØÈàÊý¤Î·¯¤Î¼ê¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÂ³¤¤ÏËÜ½ñ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ä