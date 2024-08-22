本日の【上場来高値更新】 ＳＡＮＫＹＯ、ミズノなど15銘柄 本日の【上場来高値更新】 ＳＡＮＫＹＯ、ミズノなど15銘柄



本日の日経平均株価は、米株高を受け値がさ株を中心に買いが優勢となり、前日比259円高の3万8211円と反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は15社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、好業績を背景に約34年9ヵ月ぶりに高値を塗り替えたミズノ <8022> [東証Ｐ]など。そのほか、ＳＡＮＫＹＯ <6417> [東証Ｐ]は5日連続で高値を更新した。



※22年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<2469> ヒビノ 東Ｓ サービス業

<2791> 大黒天 東Ｐ 小売業

<2871> ニチレイ 東Ｐ 食料品

<4519> 中外薬 東Ｐ 医薬品

<4578> 大塚ＨＤ 東Ｐ 医薬品



<5449> 大阪製鉄 東Ｓ 鉄鋼

<6406> フジテック 東Ｐ 機械

<6417> ＳＡＮＫＹＯ 東Ｐ 機械

<6436> アマノ 東Ｐ 機械

<6736> サン電子 東Ｓ 電気機器



<6785> 鈴木 東Ｐ 電気機器

<8022> ミズノ 東Ｐ その他製品

<8129> 東邦ＨＤ 東Ｐ 卸売業

<9749> 富士ソフト 東Ｐ 情報・通信業

<9766> コナミＧ 東Ｐ 情報・通信業



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