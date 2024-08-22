　本日の日経平均株価は、米株高を受け値がさ株を中心に買いが優勢となり、前日比259円高の3万8211円と反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は15社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、好業績を背景に約34年9ヵ月ぶりに高値を塗り替えたミズノ <8022> [東証Ｐ]など。そのほか、ＳＡＮＫＹＯ <6417> [東証Ｐ]は5日連続で高値を更新した。

※22年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<2469> ヒビノ　　　　東Ｓ　サービス業
<2791> 大黒天　　　　東Ｐ　小売業
<2871> ニチレイ　　　東Ｐ　食料品
<4519> 中外薬　　　　東Ｐ　医薬品
<4578> 大塚ＨＤ　　　東Ｐ　医薬品

<5449> 大阪製鉄　　　東Ｓ　鉄鋼
<6406> フジテック　　東Ｐ　機械
<6417> ＳＡＮＫＹＯ　東Ｐ　機械
<6436> アマノ　　　　東Ｐ　機械
<6736> サン電子　　　東Ｓ　電気機器

<6785> 鈴木　　　　　東Ｐ　電気機器
<8022> ミズノ　　　　東Ｐ　その他製品
<8129> 東邦ＨＤ　　　東Ｐ　卸売業
<9749> 富士ソフト　　東Ｐ　情報・通信業
<9766> コナミＧ　　　東Ｐ　情報・通信業

株探ニュース