『Sportitalia』のアルフレッド・ペドゥッラ氏によると、アーセナルは今夏、アタランタに所属するFWアデモラ・ルックマンの獲得を目指すという。



現在英3部に所属するチャールトン・アスレティックのU-18出身であるルックマンは、これまでにエヴァートンやRBライプツィヒ、フラム、レスター・シティといったクラブを渡り歩いてきたが目立った活躍はできず。しかし2022年8月にアタランタへ完全移籍を果たすと、名将ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督の薫陶を受けて才能が開花。直近の23-24シーズンは公式戦45試合に出場し17ゴール10アシストを記録しており、同シーズンに行われたブンデスリーガ王者のバイヤー・レヴァークーゼンとのヨーロッパリーグ決勝では、見事にハットトリックを記録するなど、その名を一気に世界中に轟かせた。





