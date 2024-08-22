¡Ö¤³¤ì¥Þ¥¸¡Ä¡×¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦¥Ñ¥Õ¥©¡¢63ºÐ³ÑÅÄ¿®Ï¯5Ëç¤ÎÊ¬¸ü¤¤É¹Ãì³ä¤ê¤¬ÏÃÂê¡Ö¤ä¤Ù¡¼¤è¡×¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÀ¤³¦°ì¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
¡¡¢¡DeNA¡½ÃæÆü(22Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¡¡DeNA¤¬³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö²£ßÀ´Áº×¡×¤Ç±þ±çÁíÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¶õ¼ê²È¤Î³ÑÅÄ¿®Ï¯(63)¤¬ÅÐ¾ì¡£¶ÃØ³¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¹ì¾§É¹³ä´Á·ý±éÉñ¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢5Ëç¤ÎÊ¬¸ü¤¤É¹Ãì¤ò±¦ÏÓ°ìËÜ¤Ç³ä¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£ÎÏ¶¯¤¤ÏÓ¤Î¿¶¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢É¹Ãì¤Ï¿¿¤ÃÆó¤Ä¤Ë³ä¤ì¾ìÆâ¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÍÍ»Ò¤òµåÃÄ¸ø¼°X¤¬¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¤³¦°ì¤«¤Ã¤³¤¤¤¤63ºÐ¡×¡Ö¤ä¤Ù¡¼¤è¡×¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¥Þ¥¸¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£