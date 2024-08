◆バーチャルアーティスト「naevis」がデビューへ

【モデルプレス=2024/08/22】SMエンターテインメント初のバーチャルアーティスト・naevis(ナイビス)が9月、本格始動する。4人組ガールズグループ・aespa(エスパ)の世界観から誕生したnaevisとは一体何者なのか?SMエンターテイメントの‟バーチャルIPセンター”が制作するnaevis。同社に所属するaespaの世界観ストーリーに登場したキャラクターだ。

◆naevisを生んだaespaの世界観とは

◆naevisとaespaの関係性は?

◆naevis、aespaワールドツアーにもサプライズ登場

8月21日午前0時、YouTube公式チャンネル及び公式SNSでは、naevisがリアルワールドに第一歩を踏み出すストーリーを没入感のある演出で表現したティザー映像が投稿され、注目を集めている。aespaは元々「現実世界(リアルワールド)」に存在するアーティストであるメンバーと、「仮想世界(FLAT)」に存在するアバターメンバーが、デジタル世界を通じてコミュニケーションし、成長していくというストーリーを持ったグループだ。この世界観の中では、リアルワールドのアーティストを「aespa」、FLATのアバターメンバーを「ae-aespa」と呼び、「P.O.S(Port of Soul)」が開かれることでがリアルワールドとFLATを移動できる。またaespaとae-aespaがつながり合った状態を「SYNK」と呼び、SYNKのレベルが最高潮に達するとae-aespaがリアルワールドでaespaと出会うこと(REKALL)ができる。naevisはFLATでaespa達の案内人となり、aespaとae-aespaをサポートする頼もしい助っ人として活躍するキャラクターだ。実際にaespaの「Next Level」や「Savage」のミュージックビデオにはnaevisの出演シーンがあり、楽曲の歌詞にも登場。さらに3rdミニアルバム『MY WORLD』の収録曲「Welcome To MY World」はnaevisがフィーチャリング参加したコラボレーション楽曲となっている。このほかaespaの公式YouTubeチャンネルで公開されている「SM Culture Universe」ではaespa、ae-aespa、naevisの関係性やストーリーを詳しくうかがい知ることができる。アニメーション内でnaevisはP.O.Sを開いてaespaとae-aespaのSYNKをアシスト。現在のショートボブのヘアスタイルも、このアニメーションの中で決定している。naevisは昨年SMエンターテインメントが公開した「SM 3.0」のグローバル拡張と投資戦略の動画でデビューが予告され、今年6月からはaespaのワールドツアー「2024 aespa LIVE TOUR-SYNK:PARALLEL LINE」でサプライズステージを披露。naevisがホログラム的に表れ、実際にステージでダンスをしているようなパフォーマンスが話題を呼んでいた。8月23日にはリアルワールドにやって来たnaevisが新たに誕生する姿を描いた「The Birth of naevis」という映像コンテンツも公開される予定で期待感が高まっている。今後naevisは、最新のテクノロジーを積極的に活用し、多様なプラットフォームとコンテンツ、メディアに合わせて柔軟に変化する“フレキシブル・キャラクター”として活動する。AIボイス技術で作り出した声、生成系AIで製作したコンテンツなどを特徴とし、音楽はもちろんウェブトゥーン、ゲーム、各種ブランドとコラボレーション、マーチャンダイジングなどでIPユニバースを拡張する計画だという。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】