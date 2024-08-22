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01. Faithless face (MASCHERA)
02. Îø¤¬¥á¥ë¥Ø¥ó (S.Q.F)
03. TRANSITION (ALICE IN MENSWEAR)
04. òí (S.Q.F)
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05. È¬·î¤ÎÍ«Ýµ (MASCHERA)
06. oblivion (S.Q.F)
07. ¥ª¡¼¥È¥Þ¥¿-¹ÝÅ´¾¯½÷A- (ALICE IN MENSWEAR)
-SE-
08. ½÷¿À (ALICE IN MENSWEAR)
09. ¥é¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¡¦¥¥¹ (S.Q.F)
10. ¥Þ¥É¥ó¥Ê (MASCHERA)
11. D.D.HEAVEN (S.Q.F)
-Call & Response-
12. GRAPPLER (ALICE IN MENSWEAR)
13. ROUND & ROUND (S.Q.F)
14. Reality for Realism (MASCHERA)
15. My Precious Summer (S.Q.F)
encore
16. NO RETURN (MASCHERA)
17. speed shower (MASCHERA)
18. ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥¿¡¼ (S.Q.F)
-MC-
19. to fly high (MASCHERA)
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