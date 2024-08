Ken Yokoyamaが10月16日、90'sパンクカバーアルバム『The Golden Age Of Punk Rock』をリリースする。この発売を記念して、PIZZA OF DEATHレーベルキャンペーン開催が決定した。PIZZA OF DEATHレーベルキャンペーンは、対象店舗にて『The Golden Age Of Punk Rock』とキャンペーン対象商品1枚の計2枚同時購入者に、先着で“PIZZA OF DEATH折り畳みミニコンテナボックス”をプレゼントするというものだ。

■PIZZA OF DEATHレーベルキャンペーン



実施期間:8月22日(木)19:00〜10月20日(日)23:59※対象店舗では営業時間内で開催いたします。※店舗によって開始が遅れる場合もございます。※特典はなくなり次第終了いたします。【キャンペーン対象店舗】・タワーレコード・TOWERmini全店、タワーレコードオンラインhttps://tower.jp/article/feature_item/2024/08/22/0703・Amazon.co.jphttps://www.amazon.co.jp/b?node=26310961051※Amazon.co.jpでは対象商品が限られます(CD商品のみ対象)。※キャンペーン特典対象商品であることをお確かめのうえ、ご購入ください。【キャンペーン特典内容】レーベルキャンペーン特典「PIZZA OF DEATH折り畳みミニコンテナボックス」【キャンペーン対象商品一覧】▼Ken Yokoyama・「Backstage Pass」 PZBA-1・「横山健-疾風勁草編-」 PZBA-9・「DEAD AT BUDOKAN」 PZBA-2・「DEAD AT BUDOKAN RETURNS」 PZBA-10・「The Cost Of My Freedom」 PZCA-18・「Nothin' But Sausage」 PZCA-27・「Third Time's A Charm」 PZCA-38・「Four」 PZCA-46・「Best Wishes」 PZCA-59・「Sentimental Trash」 PZCA-73・「Songs Of The Living Dead」 PZCA-85・「4Wheels 9Lives + Shot at OPPA-LA」 PZCA-91・「4Wheels 9Lives」 PZCA-92・「Indian Burn(初回盤)」 PZCA-106・「Indian Burn」 PZCA-107▼Hi-STANDARD・「Live at AIR JAM 2011」 PZBA-6・「Live at TOHOKU AIR JAM 2012」 PZBA-8・「Live at AIR JAM 2000」 PZBA-11・「SOUNDS LIKE SHIT the story of Hi-STANDARD / ATTACK FROM THE FAR EAST 3」 PZBA-12・「SOUNDS LIKE SHIT the story of Hi-STANDARD」 PZBA-14・「MAKING THE ROAD」 PZCA-1・「THE GIFT」 PZCA-81▼COME BACK MY DAUGHTERS・「Keep The Flame / EXPerience TOUR FINAL」 PZBA-4/5・「EXPerience」 PZCA-43・「Outta Here」 PZCA-50▼MEANING・「MEANING to be here… / To the Future」 PZBA-7・「BRAVE NEW WORLD」 PZCA-49・「Shine Our Journey」 PZCA-58▼TOAST・「SOUND OF GRAVE NEW WORLD」 PZCA-7▼HAWAIIAN6・「SOULS」 PZCA-9・「BEGINNINGS」 PZCA-25▼WATERCLOSET・「WATERCLOSET MUSIC」 PZCA-10▼RAZORDS EDGE・「RAZORS RISING ! ! ! !」 PZCA-13・「SONIC!FAST!LIFE!」 PZCA-47・「RAW CARD」 PZCA-75▼the 原爆オナニーズ・「FIVE LIVE the 原爆オナニーズ」 PZCA-14/15▼MOGA THE \5・「居侍月夜の話」 PZCA-19・「其ノ群青」 PZCA-33▼ASPARAGUS・「KAPPA 供 PZCA-22▼SLIME BALL・「THE POINT IN TIME」 PZCA-29▼F.I.B・「FIGURE」 PZCA-44・「FIRE CRACKER」 PZCA-57▼BBQ CHICKENS・「Crossover And Over」 PZCA-51・「Broken Bubbles」 PZCA-62▼GARLICBOYS・「再録ベスト」 PZCA-52▼SLANG・「Glory Outshines Doom」 PZCA-54・「Devastation In The Void」 PZCA-66▼THE INRUN PUBLICS・「PUBLIC CORE」 PZCA-60▼SAND・「Spit on authority」 PZCA-61・「DEATH TO SHEEPLE」 PZCA-74▼ember・「New Neighbors」 PZCA-63・「Not Just Talk」 PZCA-77▼DRADNATS・「MY MIND IS MADE UP」 PZCA-64・「ONE HiT TO THE BODY」 PZCA-82・「Hang On The Faith」 PZCA-90▼V.A.・「Japanese Katana Soundtrack」 PZCA-70▼WANIMA・「Are You Coming?」 PZCA-76▼BURL・「JUST PUNK GO!!」 PZCA-84▼COUNTRY YARD・「Greatest Not Hits」 PZCA-87・「The Roots Evolved」 PZCA-88・「Anywhere,Everywhere」 PZCA-100▼KUZIRA・「Superspin」 PZCA-93・「Pacific」 PZCA-96▼Suspended 4th・「Travel The Galaxy & Parallel The Galaxy」 PZCA-97/98・「Travel The Galaxy」 PZCA-99※2024年10月16日発売Ken Yokoyama「The Golden Age Of Punk Rock」をご購入の方には、特典ポスター(B2サイズ)が付属。・Amazonでは対象商品が限られます(CD商品のみ対象)。