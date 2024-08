Ken Yokoyamaが10月16日、90'sパンクカバーアルバム『The Golden Age Of Punk Rock』をリリースすることが発表となった。Ken Yokoyamaは、2024年1月リリースの8thフルアルバム『Indian Burn』に続き、8.5枚目のカバーアルバムとなる。“90'sパンクカバーアルバム”というコンセプトを思いついたのは2023年夏頃、前アルバムを録りながら横山は“次はこういうものを作ろう”と考えていたそうだ。それはなぜかといえば、'80年代にパンクバンドがリリースした初期パンクバンドのカバーアルバムを、10代の頃に入手して聴いていた横山にとって、パンクの代表曲を一気に知ることが可能な“存在としてわかりやすく”、かつ“教科書的な側面も持つ”意義深い作品だったからだという。そうした過去の音楽体験を自分が今作ったとしたらどうなるか、という発想から制作がスタートした。

■8.5thアルバム『The Golden Age Of Punk Rock』



2024年10月16日(水)発売【通常盤】PZCA-108 ¥2,750 (税込)▼収録曲01. SoothingOriginaled by「Satanic Surfers」02. It’s A FactOriginaled by「Vandals」03. Stickin’ In My EyeOriginaled by「 NOFX」04. Too LateOriginaled by「Snuff」05. International You DayOriginaled by「No Use For A Name」06. I’m The OneOriginaled by「Descendents」07. All My Best Friends Are MetalheadsOriginaled by「Less Than Jake」08. You’ve Done NothingOriginaled by「Face To Face」09. Time To Grow UpOriginaled by「Bodyjar」10. Roots RadicalOriginaled by「Rancid」11. CrazyOriginaled by「ALL」12. All The Small ThingsOriginaled by「Blink-182」13. Break The GlassOriginaled by「Suicide Machine」14. 21st Century Digital BoyOriginaled by「Bad Religion」15. HolidayOriginaled by「The Get Up Kids」16. May16Originaled by「Lagwagon」