ザ・ローリング・ストーンズやオジー・オズボーン、パール・ジャム、ポスト・マローンらの作品で知られる売れっ子プロデューサーのアンドリュー・ワットとレッド・ホット・チリ・ペッパーズのドラマー、チャド・スミスらが、8月20日、米ニューヨーク州アマガンセットにあるクラブ/バー、STEPHEN TALKHOUSEで開いた公演にポール・マッカートニーがサプライズ出演した。

ポールは、ワット(G)、スミス(Dr)、G.E. Smith(G)、Ivan Bodley(B)、ワットのガールフレンドでシンガーのCharlotte Lawrenceらと、ザ・ビートルズの楽曲「I Saw Her Standing There」とニール・ヤングの「Rockin' in the Free World」をパフォーマンスしたという。ワットとLawrenceは、そのとき撮影された動画や写真をインスタグラムで公開している。ワットは、彼がプロデュースしたザ・ローリング・ストーンズの最新アルバム『Hackney Diamonds』(2023年)に収録された「Bite My Head Off」で、同曲にゲスト参加したマッカートニーと共作していた。マッカートニーは、会場のSTEPHEN TALKHOUSE近くのハンプトンズ地域に家を所有しているという。Ako Suzuki