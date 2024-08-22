´äºê°¡µ×Îµ¡¢64¤Ç¼ó°Ì¡¡ÃË»Ò¥´¥ë¥ÕÂè1Æü
¡¡Sansan¡¦KBC¥ª¡¼¥¬¥¹¥¿Âè1Æü¡Ê22Æü¡¦Ê¡²¬¸©³©²°GC¡á7274¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»1¾¡¤Ç26ºÐ¤Î´äºê°¡µ×Îµ¤¬2¥¤¡¼¥°¥ë¡¢4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î64¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£ÀæÀîÂÙ²Ì¤ÈÆü¹â¾»Ë¤¬1ÂÇº¹¤Î2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¾®ÀÆÊ¿Í¥ÏÂ¡¢µ×ÊÝÅÄâ«Ìé¤¬66¤Ç4°Ì¡£ÊÒ²¬Âç°é¡¢ÃÓÂ¼´²À¤¡¢ÄÍÅÄÍÛÎ¼¡¢º½Àî¸øÍ¤¤é5¿Í¤¬67¤Î6°Ì¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£2ÀïÏ¢Â³Í¥¾¡¤¬·ü¤«¤ëÊÆÂôÏ¡¤Ï¡¢¶âÃ«Âó¼Â¤é¤È¤È¤â¤Ë69¤Ç16°Ì¡£ÀÐÀîÎË¤Ï72¤Ç60°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿¡£¡Ê¾Þ¶âÁí³Û1²¯±ß¡¢Í¥¾¡2ÀéËü±ß¡¢½Ð¾ì144Áª¼ê¡á¥¢¥Þ6¡¢À²¤ì¡¢µ¤²¹35.7ÅÙ¡¢Æî¤ÎÉ÷4.4¥á¡¼¥È¥ë¡¢´Ñ½°2331¿Í¡Ë