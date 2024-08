【東京おもちゃショー2024】開催期間:8月29日~9月1日会場:東京ビッグサイト

インフォレンズは、おもちゃ見本市「東京おもちゃショー2024」に出展することを発表した。

インフォレンズはぬいぐるみ「Squishmallows(スクイッシュマロ)」ブースを展開する。「Squishmallows」は全世界60か国以上、3,000種類以上が販売されているぬいぐるみで、フォトチェアや壁一面のぬいぐるみ展開などが実施される。

そのほか、「The Amazing Digital Circus(アメイジングデジタルサーカス)」ブースでは主人公ポムニの等身大フィギュアを設置。「Poppy Playtime(ポピープレイタイム)」、「Garten of Banban(ガーテンオブバンバン)」等ゲームグッズは日本未発売のアイテムも展示される。

(C) All rights reserved. The Amazing Digital Circus(TM) is a registered trademark in Australia and/or other countries.

(C)2024 Jazwares, LLC Original Squishmallows, Squishmallows, and all related trademarks, characters, names, trade dress, and indicia are the intellectual property of Kelly Toys Holdings, LLC.