10月12日(土)~10月14日(月・祝)の3日間、大阪・ミナミエリア一帯の20会場以上のライブハウスに400組以上のアーティストが集結する『FM802 35th Anniversary “Be FUNKY!!” MINAMI WHEEL 2024』の第2弾アーティスト145 組が発表された。

今年で26回目の開催となるショーケース・ライブ・フェスティバル『FM802 MINAMI WHEEL』。第2弾アーティストは下記の通り。

●出演アーティスト(第2弾発表アーティストは赤字)

I Don't Like Mondays. / 愛はズボーン / Ivy to Fraudulent Game / 明るい赤ちゃん / Aqilla / 明くる夜の羊 / 4s4ki / ASTERISM / asobi / アツキタケトモ / Atomic Skipper / admires / A 夏目 / anica / Anonymouz / Arakezuri / Uncurtain / アンと私 / Enfants / UNFAIR RULE / anewhite / Are Square / AARON / idom / EVE OF THE LAIN / インナージャーニー / the whimsical glider / Wez Atlas / WENDY / 上野大樹 / UEBO / 汐れいら / 宇雪 / Apes / EOW / SG / 大橋タカシ / 大橋ちっぽけ / 碧海祐人 / 奥粼海斗 / osage / おとなりにぎんが計画 / omeme tenten / オレンジスパイニクラブ / Awkmiu / かずき山盛り / KADOMACHI / カニバル / カネヨリマサル / カメレオン・ライム・ウーピーパイ / からあげ弁当 / カラコルムの山々 / カラノア / Karin. / かわにしなつき / ガラクタ / きのぽっぽ / CAT ATE HOTDOGS / 空白ごっこ / クボタカイ / krage / Crab 蟹 Club / CLAN QUEEN / Klang Ruler / クレナズム / グソクムズ / GOODWARP / GOOD BYE APRIL / #KT ちゃん / ゲシュタルト乙女 Gestalt Girl from Tainan(台南) / 幻想痛 / goethe / 声にならないよ / ここで生きてるず / こたに / cotoba from Seoul(ソウル) / kohamo / 小林柊矢 / コレサワ / コロブチカ / Conton Candy / ゴホウビ / 崎山蒼志 / SATOH / sanetii / Sano ibuki / Subway Daydream / Summer Whales / 35.7 / 三四少女 / Sundae May Club / THE SIXTH LIE / the paddles / the quiet room / the telephones / chef's / Chevon / cherie / 奢る舞けん茜 / SherLock / 終活クラブ / 少年キッズボウイ / シンガーズハイ / JIJIM / Jam Fuzz Kid / jo0ji / SPRINGMAN / すりぃ / 3markets[ ] / スーパー登山部 / ぜったくん / Soft Pine from Bangkok(バンコク) / 拍謝少年 Sorry Youth from Kaohsiung(高雄)& Taichung(台中) / downt / Dannie May / Czecho No Republic / CheChe / 近石涼 / ちたへんりー / Chim Chap / ちゃくら / 超能力戦士ドリアン / chilldspot / 帝国喫茶 / TAIL / 鉄風東京 / Tele / TENSONG / THIS IS JAPAN / 十明 / 東京初期衝動 / tonun / 友成空 / TRACK15 / トンボコープ / ドラマチックアラスカ / なきごと / NAQT VANE / 名無し之太郎 / 七海うらら / ニイナ / NIKO NIKO TAN TAN / Niiiya / ネクライトーキー / 猫背のネイビーセゾン / 不眠旅行 / 灰かぶり / ハク。 / Hakubi / ハシリコミーズ / HALLEY / halogen / Hello Hello / Bye-Bye-Hand の方程式 / バウンダリー / 板歯目 / pachae / Panorama Panama Town / Parallel Frank / パーカーズ / ヒトリエ / Hwyl / Billyrrom / PK shampoo / fews / Faulieu. / フジタ カコ / Fluffy / フリージアン / Furui Riho / Who-ya Extended / ブランデー戦記 / Blue Mash / プッシュプルポット / POOLS / Helsinki Lambda Club / berry meet / Bell Warisara & Miteennn from Bangkok(バンコク) / ペルシカリア / hockrockb / 壞特 / ?te from Taipei(台北) / bokula. / ポップしなないで / ポンツクピーヤ / Maki / Mlle. / 眉村ちあき / Marie's Girl / Myuk / みゆな / miida / muque / muk / 紫 今 / moon drop / 名誉伝説 / meiyo / Mellow Youth / mogari / MOSHIMO / MONONOKE / 森 大翔 / 808 / 八木海莉 / 山合圭吾 / やましたりな / YAMORI / ヤユヨ / 『ユイカ』 / ゆいにしお / 由薫 / yutori / YUTORI-SEDAI / ユメノトチュウ / ヨナツメ / (夜と)SAMPO / ラッキーセベン / Lala / luv / リアクション ザ ブッタ / Re:name / リュベンス / Lym / ルイ / ルサンチマン / Lay / ReiRay / Leola / LET ME KNOW / レトロマイガール!! / レトロリロン / Lenny code fiction / れん / 606 号室 / 浪漫革命 / LONGMAN / Laura day romance / 忘れらんねえよ and more…!

先日8月20日(火)大阪・心斎橋BIGCAT にて『MINAMI WHEEL-New Age-』(学生枠)のファイナルオーディションが開催され、幻想痛、コロブチカ、Marie's Girlの3組の出演も決定。また只今、BIG STEP 大階段ステージで行われる、MINAMI WHEEL のフリーイベント『LIVE FLASH!』に出演するアーティストも募集している。

チケットは本日より9月4日(水)23:59まで、イープラスにてオフィシャル2次先行受付中。