「ROPE’ PICNIC(ロペピクニック)」は、9月7日(土)から、春に発売し話題になった国民的人気キャラクター『ドラえもん』とのスぺシャルコレクション第3弾を発売。それに先駆けて、8月22日(水)からは、公式ファッション通販サイト「J’aDoRE JUN ONLONE(ジャドール ジュン オンライン)」 で予約受付中だ。■ノベルティもかわいい〜!今回第3弾として登場するのは、「裏毛トップス」、「ラウンドポーチ」、「トートバッグ」、「カスタムアクリルキーホルダー」から成る全5型。

ウェアとして展開される「裏毛トップス」は、キャラクターをダイナミックにプリントしたアイテム。ドラえもんには“I’m by your side.”(君のそばにいるよ)、ドラミには“Dorami is a very reliable girl.”(ドラミはとても頼りになる女の子)のキュンとくるメッセージ入り。いずれもキッズ向けのサイズも用意しており、リンクコーデも楽しめる。また、雑貨には、ドラえもんとドラミのフェイス型「ラウンドポーチ」、ランチバッグにもぴったりなミニサイズの「トートバッグ」、ひみつ道具とキャラクターがついた「アクリルキーホルダー」の3種類を用意。いずれもドラえもんとドラミならではのブルーとイエローが主役のキュートなアイテムとなっている。そして期間中、「ロペピクニック」リアル店舗にて、本コレクションの商品を含めて7700(税込)以上購入すると、「オリジナルトートバッグ」をゲット可能。どこでもドアから出てくるドラえもんがプリントされたエコバッグは、畳むとコンパクトになり、持ち運びにも便利だ。【「『ロペピクニック』×『ドラえもん』コラボ」概要】発売日:9月7日(土)予約販売開始日:8月22日(水)〜販売場所:「ロペピクニック」店舗、公式ファッション通販サイト「ジャドール ジュン オンライン」