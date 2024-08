RIIZE、ZEROBASEONEら出演「ミュージックバンク in ベルギー」日本語字幕付きがLeminoで独占生配信！

4月20日(土)にベルギー・アントワープのスポーツパレスにて実施された「ミュージックバンク in ベルギー」が、「Leminoプレミアム」にて9月1日(日)より日本独占配信されることが決定した。ミュージックバンクワールドツアーは2011年7月以降、アジア、ヨーロッパ、ラテンアメリカ等の複数の都市で開催されてきた。今回開催された「ミュージックバンク in ベルギー」では2万3,000人を収容し、会場はファンの歓声と熱気に包まれた。

「ミュージックバンク in ベルギー」のステージは、今をときめく計6組の人気グループで構成されており、TOMORROW X TOGETHER、(G)I-DLE、ONEUS、STAYC、ZEROBASEONE、RIIZEが一夜限りの特別なステージを披露した。今回の公演のオープニングステージを担当したのは実力派として期待を集めるRIIZE。会場全体を盛り上げる「Impossible」から始まり、続けてデビューシングルである「Get A Guitar」を披露した。次のステージでは、TOMORROW X TOGETHERのメンバーであるヒュニンカイが、アヴリル・ラヴィーンの「Sk8er Boi」を披露。クールなビジュアルと迫力のあるステージで、ベルギーの観客を一気に魅了した。続くステージには第5世代ボーイズグループを代表するZEROBASEONEが登場。デビュー曲である「In Bloom」のときめき溢れるステージに加え、力強い「CRUSH」を披露した。「ミュージックバンク in ベルギー」では、一夜限りのカバーステージの数々が特に注目を集めた。STAYCはTWICEの「CHEER UP」を、RIIZEはSUPER JUNIORの「Miracle」を披露し、注目を集めた。ステージ中には笑顔溢れるファンの様子もカメラに映し出され、会場は更に熱気に満ち溢れていた。また、ONEUSはStray Kids「S-Class」を、ZEROBASEONEはBLACKPINKの「DDU-DU DDU-DU」を披露し、個性に満ちたクールなステージを飾った。次のステージのバトンを受け取ったSTAYCは、カバーステージに続き、「INTRO+SO BAD」「Teddy Bear」の2曲を披露。抜群のスタイルと実力で、会場全体を熱狂させた。続いて登場したのは、“ステージの天才”との呼び声も高いONEUS。「Baila Conmigo」と「No diggity」を披露し、脚光を浴びた。各アーティストのコラボが見られるのも、ミュージックバンクワールドツアーの魅力の一つ。スタンドマイクとともに登場したのは(G)I-DLEのミヨン、ミンニ、STAYCのシウン、アイサの4人。会場とともに、テイラー・スウィフトの「Love Story」を歌い上げ、完璧なステージを披露した。続けて披露されたのは、「グレイテスト・ショーマン」のOST(劇中歌)である「Rewrite The Stars」のコラボステージ。イントロ部分をバイオリンの美しい音色で披露したのは、ZEROBASEONEのジャン・ハオ。会場全体を感動で包み込んだ。続けてメインステージに登場したのは、ZEROBESEONEのキム・テレ、RIIZEのソヒ、そしてMCを務めたパク・ボゴムの3人、パク・ボゴムが奏でるピアノの伴奏と、各グループのメインボーカルを務める2名の歌声は、大きな反響を呼んだ。ステージもいよいよ終盤となり、最後に登場したのは(G)I-DLEとTOMORROW X TOGETHERの2組。(G)I-DLEは、K-POP好きなら誰もが知る「Super Lady」「TOMBOY」「Queencard」の3曲で、期待を裏切らないキレ味抜群なステージを披露した。続くTOMORROW X TOGETHERは、「Deja Vu」「Good Boy Gone Bad」「I'll See You There Tomorrow」でステージを飾り、最後の瞬間まで会場は黄色い声援で溢れていた。今回の「ミュージックバンク in ベルギー」は、爽やかなビジュアルと演技力、そして人柄までもが高く評価されている、俳優のパク・ボゴムがMCを務めた。KBS 2TV「雪が描いた月明り」(2016)やtvN「ボーイフレンド」(2018)など、多数のロマンス作品に出演し、視聴者をときめかせている彼は、スムーズな進行で会場の雰囲気を牽引した。「ミュージックバンク in ベルギー」の日本語字幕付き映像は、9月1日(日)の0時より、Leminoプレミアムにて日本独占配信開始予定。過去最高の盛り上がりを、一夜限りのスペシャルステージを、是非お見逃しなく!

■番組情報

「ミュージックバンク in ベルギー」

配信日:2024年9月1日(日)0:00〜Leminoプレミアムにて日本独占配信開始

出演者:TOMORROW X TOGETHER、(G)I-DLE、ONEUS、STAYC、ZEROBASEONE、RIIZE

MC:パク・ボゴム



