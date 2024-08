「ミスマガジン2019」グランプリで、俳優としても活躍する豊田ルナの初の「等身大抱き枕カバー」が発売された。

「等身大抱き枕カバー」は、豊田ルナの水着グラビア写真が両面にデザインされており、正面と後ろ姿の両方の絵柄が楽しめる。やわらかく、もっちりとした最高級の生地を使用しており、ギュッと抱きしめれば、そのやわらかい肌触りに癒やされること間違いなし。ベッドで一緒に添い寝できるのはもちろん、ひざ枕的な使い方もできる。商品は水着の衣装違いで3種類がラインナップされている。

また、9月14日(土)に都内で発売記念イベントの開催も決定。撮影タイムありの特典も用意されている。

「豊田ルナ等身大抱き枕カバーA」

「豊田ルナ等身大抱き枕カバーC」

豊田ルナ コメント

今回、等身大抱き枕カバーを販売させていただくことになって、初めて私も商品を見たんですけど、想像以上の迫力があって。なんか見ごたえっていうのもちょっと変かもしれないんですけど、抱きごたえもすごくあったので(笑)、ぜひ実物が届いたら私のことをたくさんなでてあげてほしいです。「いつも頑張っててえらいねー、かわいいねー」って(笑)。いっぱい褒めてくれたりしたらうれしいなっていうのと、抱き枕のカバーなのでクッションに入れなくても壁に飾ったりとか天井に飾ったりとか…冷蔵庫に貼ってみるとか(笑)。いろんな使い方ができるかなと思うので、それぞれ皆さんなりのカバーの使い方で楽しんでいただけたらなと思います! 等身大ポスターとかは今までにあったんですけど、抱き枕カバーは今回初めてなのでグッズ販売を皆さんで盛り上げてくださったらうれしいです。ぜひゲットしてください!

PROFILE

2002年7月17日生まれ。埼玉県出身。身長161cm。B76・W58・H89。血液型O型。『ミスマガジン2019』グランプリ。2021年『ウルトラマントリガー NEW GENERATION TIGA』にてヒロイン:シズマユナ役を演じる。2024年10月からはアイドルグループ『AND CaaaLL』としても活動開始。最新写真集『Good to see Moon』好評発売中。プラチナムプロダクション所属。

商品情報

豊田ルナ等身大抱き枕カバー(A・B・C 3種類)

定価:各1万4,500円(税込)

サイズ:たて約160センチ×よこ50センチ

