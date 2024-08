2024年2月3日(土)、4日(日)に開催された中島美嘉の香港ワンマンライブ<MIKA NAKASHIMA CONCERT 2024「YOU」 IN HONG KONG>のライブの模様と密着ドキュメントを収録したDVD&Blu-rayが、9月18日(水)にリリースされる。2日間で延べ1万2千人を動員しチケットが即完売となった記念すべき初の香港ワンマン公演だが、中島美嘉にとってもホールライブ映像のリリースはおよそ9年振りとなるものだ。

『MIKA NAKASHIMA CONCERT 2024「YOU」 IN HONG KONG』



2024年9月18日発売初回盤 Blu-ray ¥8,800 特典 ライブネックパスレプリカ通常盤:DVD ¥5,800DVD Disc1・AMAZING GRACE・GLAMOROUS SKY・LOVE IS ECSTACY・I DON'T KNOW・Ballad medley 愛してる〜STARS〜初恋〜一番綺麗な私を〜桜色舞うころ・僕には・A MIRACLE FOR YOU・Love Addict・RESISTANCE・茨の海・声・不協和音・僕が死のうと思ったのは・LIFE・[ I ] medley めんどくさい〜CEO〜Special Day〜HELLO・ALL HANDS TOGETHER・雪の華・FIND THE WAYEncore・ORION・MISSION・GiftDVD Disc2「MIKA NAKASHIMA CONCERT 2024 YOU IN HONG KONG -Behind the Scenes-」W購入者応募企画本作と11月6日にリリースされる新曲「UNFAIR」両パッケージを購入いただきご応募いただいた方の中から抽選でスペシャルな賞品をプレゼント■Amazon:ビジュアルシート3枚■楽天:アクリルキーホルダー■セブンネット:トート型エコバック■Sony Music Shop:オリジナルポストカード■応援店特典:スマホサイズオリジナルカード※応援リストは追って発表いたします