大規模展覧会「オシャレ魔女 ラブ and ベリー展 〜オシャレまほうミュージアム〜」

大規模展覧会「オシャレ魔女 ラブ and ベリー展 〜オシャレまほうミュージアム〜」が2024年8月23日(金)からの池袋PARCO(東京)を皮切りに、名古屋PARCO(愛知)、心斎橋PARCO(大阪)で巡回開催する。今回は展覧会や同時期開催されるコラボカフェについて担当者に話を聞いてみた。

【画像】音声ガイドには、ラブとベリーの2人が登場!

コラボカフェのテーマは「LOOK BOOK」

2000年代一世を風靡した「オシャレ魔女 ラブ and ベリー」

オリジナルグッズを一部公開

オリジナルグッズを一部公開

オリジナルグッズを一部公開

オリジナルグッズを一部公開

入場特典のオリジナルデザインカード※画像はイメージ

オリジナルグッズを3300円以上購入でラブベリのショッパーを1枚プレゼント

展覧会&カフェ ダブル入場でうちわがもらえる!

――「オシャレ魔女 ラブ and ベリー展 〜オシャレまほうミュージアム〜」のコンセプトを教えてください。「オシャレ魔女 ラブ and ベリー」の20年の想い出が蘇る内容となっております。本展では、「ラブベリ」の20周年を記念して、当時ゲーム機から排出されていた「オシャレまほうカード」を1500枚以上展示するだけでなく、ゲーム中の衣装やラブとベリーの部屋、ダンスステージの再現や懐かしいグッズの展示を予定しております。さらに、音声ガイドには、ラブとベリーの2人が登場。会場では展覧会開催を記念したオリジナルグッズも販売予定となります。――「オシャレ魔女 ラブ and ベリー展 〜オシャレまほうミュージアム〜」のターゲットを教えてください。「オシャレ魔女 ラブ and ベリー」を愛してやまないお客様にお楽しみいただければと思います。――「オシャレ魔女 ラブ and ベリー展 〜オシャレまほうミュージアム〜」のイチオシポイントを教えてください。当時ゲーム機から排出されていた「オシャレまほうカード」を1500枚以上展示のほか、たくさんの再現展示、一般非公開の開発資料を初公開いたします。――コラボカフェ「オシャレ魔女 ラブ and ベリー 20th Anniversary Cafe」での楽しみ方を教えてください。展覧会開催とあわせ、各エリア(東京・愛知・大阪)にて、コラボカフェ「オシャレ魔女 ラブ and ベリー 20th Anniversary Cafe」を開催いたします。昨年7月に渋谷PARCOで開催し、好評を博した「オシャレまほうカフェ」がグレードアップ!今回は「LOOK BOOK」をテーマにカフェオリジナルアートをお楽しみください。――読者へのメッセージをお願いします。3エリアでは、展覧会、コラボカフェに加え、パルコとのタイアップキャンペーンも開催いたしますので、奮ってお越しください。■「オシャレ魔女 ラブ and ベリー」とは2004年〜2008年まで全国のアミューズメント施設やショッピングセンターなどで稼働していたキッズ向けのカードゲーム。当時の小学生女児たちを中心に爆発的な人気を博した。ゲームは、髪型・服・靴が描かれたカードをスキャンし、ステージに合ったコーディネートをする着せ替えパートと、曲に合わせてボタンを押し、ライバルとダンス勝負するリズムゲームパートの総合点を競うというものだった。また、ニンテンドーDSソフトは出荷本数が100万本を超え、女児向け家庭用ゲームソフトとしては記録的な実績となったほか、オフィシャルアパレルショップ「LB Style Square」やコスメブランド「LB Cosmica」の展開、江ノ島ビーチハウスやオーケストラコンサートの開催、映画化など、ゲームの枠を超えた幅広い展開が行われた。■展覧会オリジナルグッズからも目が離せない!展覧会開催を記念したオリジナルグッズを一部掲載。※画像はイメージ※企画内容・商品の仕様・価格などは予告なく変更になる場合あり※すべて税込価格※1回の入場につき1人1回の会計※商品に購入制限を設ける場合あり※品切れの商品が再入荷する場合は、各店公式Xにて告知■展覧会開催記念コラボレーションカフェOPEN!展覧会開催とあわせ、各エリア(東京・愛知・大阪)にて、コラボカフェ「オシャレ魔女 ラブ and ベリー 20th Anniversary Cafe」が開催される。「LOOK BOOK」をテーマにカフェオリジナルアートが用意され、前回人気だったメニューの復刻版や、ラブベリの20周年を盛り上げるスペシャルなコラボメニューなどを展開。併設されたグッズショップでは、カフェ開催記念グッズもたくさん並ぶ予定だ。■ここでしかもらえない特典も盛りだくさん!展覧会の入場特典は「オシャレ魔女 ラブ and ベリー」×「カードファイト!! ヴァンガード」のオリジナルデザインのプロモーションカード。「カードファイト!! ヴァンガード」は2011年に発売した10年以上の歴史を持つ株式会社ブシロードの1対1の対戦型オリジナルカードゲームで10月11日(金)発売のブースターパック「天智覚命」にラブandベリーとのコラボカードが収録されること記念し、入場特典として配布が決定。パルコの会員サービス「PARCOメンバーズ」会員限定でシークレットイラストカードをプレゼント。また、オリジナルグッズを3300円以上購入するとショッパーがもらえる。さらには、展覧会&カフェ ダブル入場特典としてラブ and ベリー オリジナルうちわが用意されている。いずれも先着順でなくなり次第終了。ラブベリの復活が気になる人は、ぜひ展覧会に足を運んでみよう。※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。