GLAY、ニューアルバムのリリース決定！「ちゃんと正しく、30年目のGLAYデビューアルバム」（TAKURO）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■曲順はくじ引きで決定!ピエール中野、清塚信也、南海キャンディーズ山里亮太ら多彩なゲストも参加

2024年にデビュー30周年を迎えるGLAYが、約3年ぶりの17thアルバム『Back To The Pops』を10月9日にリリースすることを発表した。

リーダーのTAKURO曰く、今作は「ちゃんと正しく、30年目のGLAYデビューアルバム」であり、GLAYとしてのポップスを様々な角度から詰め込んだ一枚。公開されたアートワークからも、GLAY4人で旅をしてきた境地が表れている。

収録曲も多岐にわたり、参加メンバーはピエール中野(ドラムス:M1、M12)、清塚信也(ピアノ:M12)、チャラン・ポ・ランタンの小春(アレンジ:M14)、GRe4N BOYZのHIDE(コーラス:M14)、そして南海キャンディーズ山里亮太(セリフ:M14)ら、様々な面々が参加している。

また驚くことに、今回の曲順はすべてくじ引きで決めたという。この大胆さもまた、デビュー30周年を迎えたGLAYらしさと言えるだろう。そのくじ引きの模様は、特典映像で見られる。

特典映像には他にも、7月31日にLINE VOOMで1日限定公開した『GLAY DAY SPECIAL “LIVE BY THE SEA”』、そしてG-DIRECT限定盤には『SUMMER SONIC 2024』(GLAY出演パート)、『風とロック さいしょでさいごのスーパーアリーナ』(GLAY出演パート)の映像が収録される。

リリース情報

2024.10.09 ON SALE

ALBUM『Back To The Pops』



GLAY OFFICIAL SITE

https://www.glay.co.jp/