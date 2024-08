【モデルプレス=2024/08/22】Prime Videoの恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』の最新作『ラブ トランジット』シーズン2が、22日20時よりプライム会員向けに独占配信される。モデルプレスでは、人気シリーズ『バチェラー・ジャパン』に引き続き、新スタジオMCに抜擢された指原莉乃(さしはら・りの/31)に、独占インタビューを実施。シーズン2の見どころや、今作のテーマである「元恋人」や「復縁」について語ってもらった。

◆Amazon Original恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』

◆指原莉乃『ラブ トランジット』の魅力は?前シーズンの推しメン明かす

◆指原莉乃、恋リア初MC・川島明のコメントにツッコミ

◆指原莉乃、復縁は「絶対なし」の理由 元恋人は「全く好きじゃなくなる」

◆指原莉乃、理想の恋人との関係性とは

◆指原莉乃『ラブ トランジット』シーズン2見どころ語る

◆Amazon Original『ラブ トランジット』シーズン2概要

Amazon Original『ラブ トランジット』とは、CJ ENM系列の韓国コンテンツ配信サービスTVINGのオリジナルシリーズである人気恋愛リアリティ番組『환승연애(乗り換え恋愛)』のフォーマットを元に、日本で製作された番組。参加者は、交際期間や別れた時期、破局理由もそれぞれ異なる5組の元恋人(X)たち。Xたちが再会し、約1か月の共同生活を通して、過去の恋と新たな出会いの間で揺れ動く姿に迫る。シーズン1では、互いに誰が誰の恋人であったのかを知らないまま過ごす中で巻き起こる、X同士の嫉妬や未練、新たな恋の駆け引きなど、予測不能な波乱の展開に日本中の“恋リアファン”の間で話題沸騰。Xたちの切ない感情が生々しく交錯するリアルな姿に、共感と感動の声が多く寄せられた。スタジオMCは全員新メンバーとなり、指原のほか、川島明(麒麟)と長谷川忍(シソンヌ)が就任。恋愛リアリティ番組では初となるMCを務めた川島に、本シリーズのファンでもある指原と長谷川が解説をする形で、時には鋭いツッコミを入れながら複雑に交差するXたちの恋愛模様を見守る。― 『バチェラー・ジャパン』に続き、MC抜擢おめでとうございます。これまでも様々な恋愛番組を観られていると思いますが、まずは『ラブ トランジット』シーズン1の感想を教えて下さい。指原:めちゃくちゃハマりました!今回一緒にMCを務める長谷川さんのお家で一緒に観ていました。「この人とこの人が付き合っていたんだ」という考察もしながら観ることができるので推理要素もあるので新しいなと思ってハマりました。― シーズン1の推しメンや、特に印象に残っているペアやシーンがあれば教えて下さい。指原:収録が楽しみすぎて待ちきれなくてシーズン1を見返していたんですけど、きょうへいくんのキャラクターが印象的でした。元カノを取られる痛みの象徴というか、自我を忘れるほどにXへの想いがあることが、Xと参加する恋愛リアリティ番組ならではだなと。配信当時に家で観ていたときはツッコミを入れていたんですけど、すべて完結してみると感謝の気持ちです。― 好きなタイプの男性メンバーはいましたか?指原:こうへいくんかな。あみちゃんとお似合いだなと思っていたので復縁して結婚したのを知って嬉しかったです。あみちゃんが可愛かったのはもちろん、あみちゃんへの一途な想いと、2人が一緒にいるときの雰囲気も可愛らしくて「あみちゃん振り向いてくれ〜」と思っていました。― 『バチェラー・ジャパン』との違いはどうですか?指原:感情移入の仕方は確かに違いますね。『バチェラー・ジャパン』はどちらかというとガールズたちに感情移入しちゃうので、仲が良くてお互い心の支えのはずの友達と1人の男性を奪い合うバトルをしなきゃいけないという複雑さや、「自分がもし出たらここまで残れるかな?残れないかな?」と考えるのも面白い部分だと思います。『ラブ トランジット』はより身近な感じがして、多分私は今後も多くの女性と1人の男性を奪い合う経験はないと思うんですけど、元彼と寄りを戻す・戻さないということは経験する可能性がないとは言い切れないし、「もし自分が好きだった元彼があの中にいて、新しく恋をしている姿も見ないといけなかったらどうなるんだろう?」ということは想像しやすいと思います。― 川島さんと長谷川さんとは、元々親交があると思いますが、恋愛リアリティ番組のMCとして共演してみていかがですか?指原:川島さんは恋愛リアリティ番組を観るのもほぼ初めてだとおっしゃっていたので反応が新鮮でした。「ここでこんなこと言ったらぐちゃぐちゃになるやん!(川島)」「いやいや、良いんです、良いんです(指原)」みたいな(笑)。見慣れている人からすると、ちょっと酔っ払ってグイグイ行き過ぎちゃうシーンなど、あるあるっちゃあるあるだと思うんですけど、「そんなんダメだよ!」と焦っていて面白かったです。だからこそ初心者の方も一緒に感情移入してくれる川島さんがいるので、川島さんと一緒になって楽しめると思います。長谷川さんとは家族ぐるみで仲良しでいつも恋愛リアリティ番組を観るときも長谷川さんの家なので、そういう意味でも家っぽくて楽しくて、本当にリラックスした雰囲気で収録しているのでそこが見どころかなと思います。― 長谷川さんの恋愛に対するコメントはいかがですか?指原:恋愛に対するコメントというよりも恋愛リアリティ番組に対するコメントを独り言ぐらいずっと言っているので「うるさいな」と思っています(笑)。本番中もずっと言っているのでカットして欲しい(笑)。あとは、今回のメンバーのある男性の態度が長谷川さんの奥さんに対する態度にそっくりなので、私は「長谷川さん、これをよく観て直した方が良いよ」と言っていて、長谷川さんも「俺もそういうところあるからな〜」と言っていました。― 指原さんにとって「元恋人」はどんなイメージですか?指原:私は絶対復縁はなしで、経験もないです。喧嘩して一瞬別れてやっぱり付き合おう、というのはまだありえると思うんですけど、本当に別れて例えば半年後に久しぶりに会ったとしても絶対付き合えないです。愛情を一切感じなくなるタイプなので友達になっちゃいます。ただ配信中にもちょっと話したんですけど、もし『ラブ トランジット』の参加者になったら、元彼が他の女の人と喋っているのを見たら再燃するパターンもあるかもなと思いました。― そういう見方をすると、最初は「復縁は絶対ない」と言っていた人の気持ちも分かりますか?指原:分かりました。なんか素敵に見えちゃうんでしょうね。他の人と喋っているから嫉妬心が燃え上がるとか、当時の気持ちが蘇るとか。私は今のところ経験がないけど、あの空間だったらありえるんだなと思いました。― 参加しているX同士は色々な別れ方をしていますが、指原さんが考える「理想の別れ方」はありますか?指原:難しい!一番の理想はやっぱり別れないことなので、理想の別れ方ではないんですけど、喧嘩別れじゃない方がいいですよね。例えば「この人はここが得意分野だったからこの分野のことは彼に相談しよう」とか思い出して気軽に連絡が取り合える関係性が良いなと思います。でも、彼にとっては私は元カノなわけで、今の彼女の立場からしたら何かある度に相談してくるみたいな元カノは嫌だと思うので、そんなことありえないというか難しいかもしれませんが…。自分にとって良くても誰かにとってはダメなんだろうなと思うと難しいですね。― 自分の恋人が元カノと連絡を取っていたら嫌ですか?指原:うわ〜どうなんだろう?信頼していたら仕方ないなと思うかもしれないけど、気持ち悪いかもしれないです。ということは私も今カノと立場になったらそう思うので、やっぱり元彼とはきっぱりさっぱりな関係が良いかもしれません。― 別れた後、元恋人と連絡は取らないタイプ?指原:私は本当に好きじゃなくなるので連絡も取っちゃうタイプなんです。好きだったときの記憶がスコーンと抜けて、全く好きじゃなくなって、むしろ付き合っていた期間があるなんて「気持ち悪い」と思っちゃうぐらいどうでも良くなっちゃうんです。なので、自分としては何も気にせず再会もできるんですけど、傍から見たら「もしかしたらまだ好きなのかも」と誤解されるかもしれないですよね。― 別れた瞬間に好きじゃなくなる?指原:別れてしばらくしたら本当にびっくりするぐらい、幻だったんじゃないかというくらい好きだった記憶がなくなります。なので未練が残った経験がないです。― シーズン1のときは、10年前の学生時代に付き合っていたX同士もいましたが、あのくらい期間が離れていても復縁はありえないですか?指原:ないですね。学生のときに友達で大人になってから恋人になるパターンはあるかもしれないですけど、1回でも付き合っていたらもう無理です。リサイクルできないタイプです。SDGsじゃない(笑)。― では、もし指原さんが番組にメンバーとして参加するとしたら復縁を目指すか新しい恋を探すか、どちらの立場になると思いますか?指原:復縁を目指して参加はしないと思います。Xが誰かと喋っているのを見て「うわ、好きだったかも」と思い出すことはあるかもしれないんですけど、導入は新しい恋を探す気持ちが強いと思います。― 新しい恋を探すとして、相手のXも同じ空間にいる状況でどんなアピールをしますか?指原:それを考えたら元彼に見られるのも気まずいし、好きな人も元カノにも知られるのも気まずいからあんまり積極的に動けない気がします。でも恋リアは積極的に動かないとダメですから、参加する側は意外と向いてないかもしれません(笑)。― 理想の恋人との関係性は?指原:本当に理想だけで良ければ、自分が洗濯も掃除も家事が一切できないので家庭的な人が好きです。相手が専業主夫希望でも嬉しいです。― 1と比較してシーズン2の見どころを教えて下さい。指原:カオスです!今回のメンバーはすごく積極的だし、「やっぱりお酒は適量がいいんだな」という学びもあるので波乱の展開もあります。― 指原さんは『ラブ トランジット』からどんな恋愛の学びを得ましたか?指原:観ていて感じるのは、好きだった人の好きじゃなかったところは、やっぱり好きじゃないんだろうなということ。別れたら良いところばっかり思い出しちゃうけど、やっぱり悪いところが好きじゃなくて別れたわけじゃないですか?そこは変わらないんだなということを私も今後の生活に役立てていきたいなと思います。もし元彼に揺らぐことがあっても「結局ここが嫌で別れたんだから」と思う気がします。登場人物の誰とも付き合っていないのに、「こういうところが嫌だったんだよ!」と感情移入しました(笑)。― ありがとうございました。配信を楽しみにしています!(modelpress編集部)作品ページ:https://www.amazon.co.jp/dp/B0D56TVFF1[SA1]配信開始日:2024年8月22日(木) 20時より独占配信開始※配信内容・スケジュールは予告なく変更になる場合ありスタジオMC:川島明(麒麟)、指原莉乃、長谷川忍(シソンヌ)主題歌:eill 「happy ever after」(ポニーキャニオン)話数:全8話8月22日(木)20時 第1話−第4話8月29日(木)20時 第5話−第6話9月 5日(木)20時 第7話−第8話コピーライト:(C)2024 Amazon Content Services LLC or its Affiliates.【Not Sponsored 記事】