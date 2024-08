デビュー30周年を迎えたGLAYが22日、3年ぶり通算17枚目のアルバム『Back To The Pops』を10月9日に発売することを発表した。収録曲および4人で旅をしてきたことを感じさせるアートワークも公開された。リーダーのTAKUROは今作について「ちゃんと正しく、30年目のGLAYデビューアルバム」といい、GLAYとしての“Pops”をさまざまな角度から詰め込んだ1枚となる。

収録の参加メンバーは、ピエール中野(ドラムス:M1、M12)、清塚信也(ピアノ:M12)、チャラン・ポ・ランタンの小春(アレンジ:M14)、GRe4N BOYZのHIDE(コーラス:M14)、南海キャンディーズ山里亮太(セリフ:M14)ら、多様な面々が参加している。また、曲順はくじ引きで決めたことも明らかに。この模様は特典映像に収められる。特典映像には他にも、7月31日にLINE VOOMで1日限定公開した『GLAY DAY SPECIAL “LIVE BY THE SEA”』を収録。G-DIRECT限定盤には『SUMMER SONIC 2024』(GLAY出演パート)、『風とロック さいしょでさいごのスーパーアリーナ』(GLAY出演パート)のライブ映像も盛り込まれる。初回生産限定盤封入特典として、10月31日にZepp DiverCityで行われるアルバム購入者限定ライブチケットのエントリー(抽選受付)シリアルナンバーが付くことも決定。全形態共通で初回生産分のみ封入される。■GLAY 17thアルバム『Back To The Pops』収録内容▼CD(全形態共通)01. Romance Rose02. Buddy03. シェア04. さよならはやさしく05. 会心ノ一撃06. 海峡の街にて07. BRIGHTEN UP08. V.09. Beautiful like you10. whodunit-GLAY × JAY(ENHYPEN)-11. その恋は綺麗な形をしていない12. なんて野蛮にECSTASY13. シャルロ14. Back Home With Mrs.Snowman▼DVD(CD+DVD盤)・GLAY DAY SPECIAL “LIVE BY THE SEA”1. SOUL LOVE2. V.3. Beautiful like you・さよならはやさしくMusic Video・シェアMusic Video・Back To The Pops Member Interview & Documentary short ver.・GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 in BELLUNA DOME(2曲収録予定)▼Blu-ray(G-DIRECT盤のみ)・GLAY DAY SPECIAL “LIVE BY THE SEA”1. SOUL LOVE2. シャルロ3. V.4. 会心ノ一撃5. サバイバル6. Beautiful like you・さよならはやさしくMusic Video・シェア Music Video・Back To The Pops Member Interview & Documentary・GLAY DAY SPECIAL“LIVE BY THE SEA” Documentary・風とロック さいしょで最後のスーパーアリーナ “FURUSATO”1. 生きてく強さ2. 春を愛する人3. 雪割り桜4. BEAUTIFUL DREAMER・SUMMER SONIC 20241. whodunit2. サバイバル3. BLEEZE4. 会心ノ一撃5. FATSOUNDS・GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 in BELLUNA DOME(2曲収録予定)▼G-DIRECT盤 封入GOODSLeather key case