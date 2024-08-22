¾Æ»àÂÎ¤Î¥¹¥È¡¼¥«¡¼½÷¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¸µÈà¤Ø¤ÎÉü½²¡Ä!? ¸½¸òºÝÁê¼ê¤òË¬¤Í¤¿ÇÛÃ£°÷¤ÏÄ°¼è¤ò¿Ê¤á¤ë¡¿ÆñÌä¤ÎÂ¿¤¤ÎÁÍýÅ¹¥
¡ØÆñÌä¤ÎÂ¿¤¤ÎÁÍýÅ¹¡Ù¡Ê·ë¾ë¿¿°ìÏº/½¸±Ñ¼Ò¡ËÂè5²ó¡ÚÁ´6²ó¡Û¥Ó¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥ÄÇÛÃ£°÷¤È¤·¤ÆÆüÁ¬¤ò²Ô¤°Âç³ØÀ¸¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢ÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¤Æ¸þ¤«¤Ã¤¿²ø¤·¤²¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¤È½Ð²ñ¤¦¡£Èà¤Ïµõ¶õ¤Î¤è¤¦¤Ê°Å¤¤Æ·¤Ç¡Ö¤ª´ê¤¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡£Êó½·¤Ï1Ëü±ß¡×¤È噓¤ß¤¿¤¤¤ÊÌÙ¤±ÏÃ¤òÄó°Æ¤·¡¢¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«¤½¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤ÆÂ¿³Û¤ÎÊó½·¤òÌã¤¦¤¦¤Á¤Ë¡¢¤É¤¦¤ä¤é¤³¤ÎÅ¹¤Ï¡Ö¤¢¤ë¼êË¡¡×¤ÇÃµÄå¶È¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤Èµ¤¤Å¤¯¡£¡Ö¤â¤·¸ý³°¤·¤¿¤é¡¢Ì¿¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢ÇÛÃ£°÷¤Ë¾ðÊó¤ò±¿¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤É¤ó¤ÊÆñÌä¤â²ÚÎï¤Ë²ò¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡½¡½¡£¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¦¶Ã¤¤¢¤ê¡¦¤½¤·¤ÆÉÝ¤µ¤¢¤ê¡Ä¤Ê¡¢¿·»þÂå¥ß¥¹¥Æ¥ê¾®Àâ¡ØÆñÌä¤ÎÂ¿¤¤ÎÁÍýÅ¹¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ØÆñÌä¤ÎÂ¿¤¤ÎÁÍýÅ¹¡Ù¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à
5
¡ÖÀäÂÐàÉü½²á¤Î¤¿¤á¤À¤è¡×
¡¡¤¢¤«¤Í¤³¤È¶ÜÂô¼ë²»¤Ï¡¢À¾Æü¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤Ê¤¬¤é¤½¤¦ÅÇ¤¼Î¤Æ¤¿¡£
¡ÖÉü½²¡©¡×»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¼ó¤ò·¹¤²¤ë¤È¡¢Èà½÷¤Ï¡Ö¤½¤¦¡×¤Èð÷¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î»Ò¡¢ÎÃÇÏ¤Î¤³¤ÈµÕº¨¤ß¤·¤Æ¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡×
¡Ö¤¨¡©¡×¤È¤ó¤À¿·»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡Ö¤À¤«¤é¡¢²Ð»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤ó¤À¤è¡£¤³¤³¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç»à¤ó¤À¤é¡¢ÎÃÇÏ¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡£¤É¤ì¤À¤±Ëº¤ì¤¿¤¯¤È¤â¡¢Ëº¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÀäÂÐ¤Ë¡½¡½¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë°ìÌëÌÀ¤±¤¿Í¼¹ï¡¢»þ¹ï¤Ï¸á¸å»Í»þ¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤¹¤®¤¿¤È¤³¤í¡£
¡¡¤¤¤ÞËÍ¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢µþ²¦Àþ¡¦ÌÀÂçÁ°±Ø¤«¤é¤¹¤°¤ÎÌÀ±ûÂç³ØÏÂÀô¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡½¡½¤½¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¢¤ë¥Æ¥Ë¥¹¥³¡¼¥È¤À¡£
¡¡ºòÆü¡¢ÌÜºê¤µ¤ó¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤¿¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Îã¤Ë¤è¤Ã¤Æ³á¸¶ÎÃÇÏ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤ò½ä²ó¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¤ªÌÜÅö¤Æ¤Î¿ÍÊª¤Ï¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ÜÂô¼ë²»¡£¤´ÃúÇ«¤Ë¤â¥¿¥°ÉÕ¤Î¤¦¤¨¡¢»°¤«·îµÇ°¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¶ÜÂô¼ë²»¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤âÈô¤ó¤Ç¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢Æó¿Í¤ÏÆ±¤¸Âç³Ø¤ÎÆ±¤¸¥Æ¥Ë¥¹¥µ¡¼¥¯¥ë¡Ø¥¿¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ù¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆ±µéÀ¸¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¡Ø¥¿¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ù¤È¤ä¤é¤â¸ø¼°HP¤¬¤¢¤ê¡¢Û©¤¯¡¢·î¿å¶â¤Ï¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤Î¥Æ¥Ë¥¹¥³¡¼¥È¤ÇÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÆÍ·â¼èºà¤ò´º¹Ô¤·¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡¡¥³¡¼¥È¤ËÅþÃå¤·¤Æ¤¹¤°¡¢¸åÇÚ¤é¤·¤ÃË»Ò³ØÀ¸¤Ë¡Ö¶ÜÂô¼ë²»¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ëÃ¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÈà½÷¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¡½¡½¤¨¡¢¤Ê¤Ë¡©¡¡¤Þ¤ºÃ¯¡©
¡¡¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤Ï¡¢¾å²¼¥¸¥ã¡¼¥¸»Ñ¤Î¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤ëÇÉ¼ê¤Ê½÷»Ò³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¡£¸ª¸ý¤Û¤É¤ÎÈ±¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ê¶â¿§¤ËÀ÷¤á¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º¬¸µ¤Ï¤ä¤ä¹õ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é±¿Æ°¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë²½¾Ñ¤Ï¤Ð¤Ã¤Á¤ê·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Î®¹Ô¤ê¤ÎÂÀÈý¡¢¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¶¯¤á¤ÎÂç¤¤ÊÌÜ¡¢¤×¤ë¤ó¤È±ð¤ä¤«¤Ê¥ê¥Ã¥×¤È¡¢³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÎÌ»º·¿JD¤À¡£
¡¡ºÇ½é¤Ï·Ù²ü¿´´Ý½Ð¤·¤ÎÈà½÷¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢³á¸¶ÎÃÇÏ¤Î²È¤«¤é¾Æ»àÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤ÆÄ´ºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ý¤ò¹ð¤²¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ä¤ä¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¡½¡½¤¨¡¢¤â¤·¤äÃµÄå¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡©
¡¡¡½¡½¤³¤ó¤Ê¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤ëÂç³ØÀ¸¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¬¡©
¡¡Í¾·×¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¤À¡£
¡¡¡½¡½¤Æ¤«¡¢¤½¤Î°ÍÍê¼Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤µ¤«ÎÃÇÏ¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¡©
¡¡¡½¡½°¤¤¤±¤É¡¢¤â¤·¤½¤¦¤Ê¤é¶¨ÎÏ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡£
¡¡Ê¹¤¼Î¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤Âæ»ì¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Ë¤«ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤Ç¤â°¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Êì¿Æ¤«¤é¤Î°ÍÍê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï½ã¿è¤Ëº¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¤Ë¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£¼éÈëµÁÌ³°ãÈ¿¤È¤¤¤¦Ê¸¸À¤¬Ç¾Î¢¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÌ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦Îà¤¤¤Î·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤·¤¿³Ð¤¨¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢ÀµÄ¾ÃÎ¤Ã¤¿¤³¤Ã¤Á¤ã¤Ê¤¤¡£
¡¡¡½¡½¤¢¤¢¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Í¡£¤Ê¤é¡¢¤¤¤¤¤è¡£
¡¡¡½¡½Î¥º§¤·¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ©»ÒÁÛ¤¤¤Ê¤ó¤À¤Í¡£
¡¡Í¥¤·¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¤ªÉã¤µ¤ó¤À¤ï¡¢¤È°ì¿Í¾¡¼ê¤Ëð÷¤¯Èà½÷¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤ÏÂ¿Ê¬¤Ëð÷¤±¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÊÌ¤Î½÷¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤¿¸µÈà¤Ø¤ÎàÉü½²á¡½¡½¤³¤ì¤Ê¤é¡¢Îã¤Î¡Ö¤¶¤Þ¤¢¤ß¤í¡×È¯¸À¤â³ä¤È¶Ú¤¬ÄÌ¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¿ÍÃÎ¤ì¤º¤Û¤¯¤½¾Ð¤àËÍ¤ò¤è¤½¤Ë¡¢Èà½÷¤ÏÎ©¤ÆÈÄ¤Ë¿å¤Î¤´¤È¤¯Ãý¤êÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë»ä¤ÏÎÃÇÏ¤ËÈà½÷¤¬¤¤¤ë¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤Æ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¿¤·¡¢¤Þ¤¢¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÎ¬Ã¥¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤À¤±¤É¤µ¡¢¤Ç¤â¡¢¼«Í³Îø°¦¤Ê¤ï¤±¤¸¤ã¤ó¡©¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ë¥¹¥È¡¼¥«¡¼²½¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ªÌç°ã¤¤¤À¤·¡¢¥ä¥Ð¤¤¤Ç¤·¤ç¡×
¡¡¼«Í³¤È¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤òÍú¤°ã¤¨¤¿Åµ·¿Åª¤Ê¥¢¥Û³ØÀ¸¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤â¿Í¤Î¤³¤È¸À¤¨¤¿¤â¤ó¤«²ø¤·¤¤¤Î¤ÇÌÛ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£
¡Ö¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤È¤¤¤¦¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡©¡×
¡¡¤½¤¦¿å¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¤è¤¯¤¾¿Ö¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ËÈà½÷¤Ï·þ¤·Î©¤Æ»Ï¤á¤¿¡£
¡ÖÂç³Ø¤ÎÀµÌç¤ÇÂÔ¤ÁÉú¤»¤·¤Æ¤¿¤ê¡¢°ìÈÕÃæ¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î¸Æ¤ÓÎë¤òÌÄ¤é¤·¤¿¤ê¡¢Í¹ÊØ¼õ¤±¤Ë¶¼Ç÷¾õ¤Þ¤¬¤¤¤Î¼ê»æ¤òÊü¤ê¹þ¤ó¤À¤ê¡£ºÇ½é¤ÏÎÃÇÏ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï»ä¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÌÜ¤ËÁø¤Ã¤Æ¤Æ¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤Ë¤«¤µ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£Á°¤Ë°ìÅÙ¡¢ºÇ´ó¤ê±Ø¤ÇÂÔ¤ÁÉú¤»¤µ¤ì¤Æ¡¢¡Ø¤ªÁ°¤ò»¦¤·¤Æ»ä¤â»à¤Ì¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤·¡½¡½¡×
¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡×»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë»öÂÖ¤ÏÀÚÇ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡Í¾ÃÌ¤À¤±¤É¤µ¡¢¤ÈÈà½÷¤ÎÏÃ¤ÏÂ³¤¯¡£
¡Ö¤ª¼ò¤ò°û¤à¤È¡¢¤â¤¦Á´Á³¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼ê¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¤µ¤Ã¤¤Î¡Ø¤ªÁ°¤ò»¦¤·¤Æ»ä¤â¡Ù¤Î¤È¤¤À¤Ã¤Æ¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ç¡£ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¿º¢¤«¤é¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¾ð½ïÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µã¤¤¤¿¤ê´¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤â¤¦ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤¢¡¢¤ª¼ò¤Ë¶¯¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤¹¤°¤Ë¿²¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¾¡¼ê¤Ë¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤Ê¤ë¤é¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×
¡¡Èà½÷¤Ë¤Ê¤ó¤éÂ¾°Õ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿à¤ª¼òá¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢¼Â¤Ï³ä¤È½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤âºòÌë¡¢ÌÜºê¤µ¤ó¤«¤éÆÀ¤¿¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¯àÅ¹á¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¤³¤ó¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¡½¡½»àË´¤·¤¿½ô¸«Î¤Í¥·î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤È¤¢¤ë¶Ú¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤À¡£
¡¡Û©¤¯¡¢Èà½÷¤Î»à°ø¤Ï°ì»À²½ÃºÁÇÃæÆÇ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¡½¡½²ÐºÒ¤Ë¤è¤ë²Ð½ý¡¦Îö½ý¤Ê¤É¤ò½ü¤¡¢ÉÔ¼«Á³¤Ê³°½ý¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¡½¡½ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Ð¥¹¥È¥¤¥ì·óÍÑ¤ÎÍá¼¼¤é¤·¤¤¤¬¡¢¤³¤³¤Ç°ì¤Ä½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡½¡½²Ð»ö¤Î½Ö´Ö¡¢¤ª¤½¤é¤¯Èà½÷¤Ï²¼Ãå¤·¤«¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÈéÉæ¤Ë»ÄÎ±¤·¤Æ¤¤¤¿Á¡°Ý¤Ê¤É¤«¤é¡¢¤Þ¤º´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¤À¤È¤·¤¿¤éÅöÁ³¤Îµ¿Ìä¤È¤·¤Æ¡ÖÉþ¤Ï¤¤¤º¤³¡©¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Íá¼¼Á°¤ÎÏ²¼¤Ë¤½¤ì¤é¤·¤°áÉþ¤Î»Ä³¼¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£
¡¡¡½¡½¤µ¤é¤Ë¡¢¤É¤¦¤ä¤éÈà½÷¤ÏîÉîÄ¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ìÃæ¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÇ»ÅÙ¤«¤é¿ä»¡¤¹¤ë¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤â¤Û¤Ü³Î¼Â¤À¤È¤¤¤¦¡£°û¤ß¤¹¤®¤Æ¡¢ÅÇ¤µ¤¤òºÅ¤·¥È¥¤¥ì¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤À¡½¡½¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Á¤ª¤¦¶Ú½ñ¤¤È¤·¤ÆÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¡£¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¤½¤ÎºÝ¤ËÉþ¤òÃ¦¤°¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤«¤é±ø¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡©¡¡¤Ç¤â¡¢¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¤µ¤¹¤¬¤ËÃ¦¤¬¤Ê¤¤¤è¤Ê¡£
¡¡¤É¤ì¤âÊ¹¤¼Î¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ðÊó¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤¼¤ó¤¿¤¤¡¢¤½¤Îà¤È¤¢¤ë¶Úá¤È¤Ï²¿¼Ô¤Ê¤ó¤À¡©¡¡¤³¤ó¤Ê¾ðÊó¡¢·Ù»¡¤·¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¡½¡½¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤ÇÁÇÄ¾¤Ë¤½¤¦¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢
¡¡¡½¡½À¤¤ÎÃæ¤Ë¥®¥°¥ï¡¼¥«¡¼¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤À¤È¤Ç¤â¡©
¡¡¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÀìÌç¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëà¼êÂá¤¬Â¾¤Ë¤â¤¤¤ë¤ï¤±¤«¡£ÏÃ¤Î¹ø¤òÀÞ¤Ã¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½¤µ¤é¤Ë¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¡£
¡¡¡½¡½¤½¤ÎÆü¤ÎÍ¼Êý¡¢Èà½÷¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ë¸ø½°ÅÅÏÃ¤«¤éÃå¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ø¥á¥¾¥ó¡¦¥É¡¦¥«¡¼¥à¡Ù¤«¤éÅÌÊâ¸Þ½½¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Îµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ë¸ø½°ÅÅÏÃ¤À¤È´û¤ËÆÃÄêºÑ¤ß¤È¤Î¤³¤È¡£Ãå¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¹ï¡¢¤½¤Î¸ø½°ÅÅÏÃ¤ò²¿¼Ô¤«¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÌÜ·â¾Ú¸À¤Ï½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¤¬¡½¡½
¡¡¡½¡½³á¸¶ÎÃÇÏ¤¬¡¢Èà½÷¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£
¡¡Æ±´¶¤À¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢»ö¾ð¤òÃÎ¤ë¼Ô¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬¤½¤¦»×¤¦¤À¤í¤¦¡£
¡¡Èà½÷¤¬Åì¾¾¸¶±Ø¤Ø¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¸á¸å¶å»þÆó½½ÆóÊ¬¡£±Ø¼þÊÕ¤ÎÊ£¿ô¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤¬¤½¤Î»Ñ¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÎÈà½÷¤ÎÉþÁõ¤ÏÌÜºê½÷»Ë¤Î¾ðÊó¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ë¤á¤Î¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¡¼¥«¡¼¡¢Çò¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡¢ÌÜ¿¼¤ËÈï¤Ã¤¿¥¥ã¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥¹¥¯¡£
¡¡¡½¡½¥Á¥§¥Ã¥¯¥á¥¤¥È¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤È°ì¼ê¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤«¡£
¡¡¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¶âµûÈ¤«¤é´é¤ò¤¢¤²¡¢¤³¤Á¤é¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡½¡½¤Ã¤Æ¤Ê¤ï¤±¤Ç¶ÜÂô¼ë²»¤Î·ï¡¢¤è¤í¤·¤¯Íê¤à¤è¡£
¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤½¤ÎÆü¡¢¶ÜÂô¤µ¤ó¤ÏÈà»á¤µ¤ó¤Î¤ªÂð¤òË¬¤Í¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×
¡¡¤è¤í¤·¤¯Íê¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤è¤¤¤èËÜÂê¤Ø¤ÈÀÚ¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¤¢¤ÎÈÕ¡¢¶ÜÂô¼ë²»¤¬¸½¾ì¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¶öÁ³¤«¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿É¬Á³¤«¡½¡½°ì½Öíõ½ä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤½¤Ö¤ê¤ò¤ß¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÌÛÈë¤äµõµ¶Êó¹ð¤ÏÉÔÍø¤ËÆ¯¤¯¤È»×¤¤Ä¾¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡¢Èà½÷¤Ï¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡×¤È¼ó¤ò½Ä¤Ë¿¶¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼Õ¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡×
¡Ö¼Õ¤ë¡©¡×
¡Ö¤½¤ÎÆü¡¢Âç³Ø¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È·ö²Þ¤·¤Æ¤µ¡×
¡¡Â³¤±¤Æ¸ì¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Û©¤¯¡¢³Ø¿©¤Ç»¨ÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿Æó¿Í¤Ï¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¸ýÏÀ¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£