2024中国・ASEAN教育交流週間が開幕 中国貴州省
21日、2024中国・ASEAN教育交流週間の開幕式の様子。（貴陽＝新華社記者/陶亮）
【新華社貴陽8月22日】中国貴州省貴陽市で21日、2024中国・東南アジア諸国連合（ASEAN）教育交流週間が開幕した。今年は「教育協力の深化、人文（人と文化）交流の促進、手を携え共に未来を創造」をテーマにしている。
21日、2024中国・ASEAN教育交流週間の開幕式に出席した代表。（貴陽＝新華社記者/陶亮）
21日、貴州省の茶葉を称賛する参加者（左）。（貴陽＝新華社記者/陶亮）
21日、無形文化遺産の手工芸品を見学する留学生。（貴陽＝新華社記者/陶亮）
21日、ミャオ族刺しゅうを体験する留学生。（貴陽＝新華社記者/陶亮）
21日、ろうけつ染めの実演を見学する留学生。（貴陽＝新華社記者/陶亮）
21日、越境電子商取引（EC）展示エリアでライブ配信を通じて商品を販売する留学生。（貴陽＝新華社記者/陶亮）
21日、2024中国・ASEAN教育交流週間の会場で記念撮影する留学生。（貴陽＝新華社記者/陶亮）
21日、2024中国・ASEAN教育交流週間の開幕式で歌を披露する留学生代表。（貴陽＝新華社記者/陶亮）
21日、ミャオ族刺しゅうの実演を見学する留学生代表（左）。（貴陽＝新華社記者/陶亮）
21日、留学生に貴州省の茶葉を紹介するスタッフ（右）。（貴陽＝新華社記者/陶亮）
21日、無形文化遺産の手工芸品を見学する留学生。（貴陽＝新華社記者/陶亮）
21日、ろうけつ染めを体験する留学生。（貴陽＝新華社記者/陶亮）