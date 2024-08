BLACKPINK 、デビュー曲『WHISTLE』が再生回数9億回を突破！8年越しの記録が話題

BLACKPINKのデビュー曲『WHISTLE』が再生回数9億回を突破した。

8月22日、YGエンターテインメントによると、BLACKPINKの『WHISTLE』のミュージックビデオは同日13時59分頃、ユーチューブで再生回数9億回を突破した。2016年8月8日に公開されて以来、約8年経っての記録だ。

『WHISTLE』はBLACKPINKの初シングル『SQUARE ONE』のダブルタイトル曲の一つで、華麗で洗練された映像美のミュージックビデオとして注目された。メンバーの魅惑的なビジュアルや独創的なメロディーも、世界中のファンの心をつかみ、大きな反響を呼んだ。

(写真=YGエンターテインメント)

音源の成績も注目に値する。発売直後、韓国主要音源プラットフォームでリアルタイム、日間、週間チャートで“パーフェクトオールキル”を達成し、16日連続でトップに位置する記録を残した。

それだけでなく、海外14カ国のiTunesチャートで1位を占めるなど、新人として異例の成果を挙げた。

BLACKPINKは計46本もの映像が、再生回数、億を超えているが、今回で、再生回数9億回以上の映像を9本も保有することになった。

『WHISTLE』をはじめ、『DDU-DU DDU-DU』(22億回)、『Kill This Love』(19億回)、『BOOMBAYAH』(17億回)、『How You Like That』(12億回)と同曲の振り付け映像(16億回)、『AS IF IT'S YOUR LAST』(13億回)、リサのソロ曲『MONEY』パフォーマンスビデオ(10億回)、ジェニーのソロ曲『SOLO』(10億回)である。

BLACKPINKの記録更新は依然として進行中だ。

彼女たちの公式YouTubeチャンネルの登録者数は、全世界のアーティストの中で最多の9460万人以上であり、コンテンツの累積再生回数は363億回を突破した。