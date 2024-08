12月6日(金)・7日(土)・8日(日)の3日間にわたり、千葉・幕張メッセで開催される『東京コミックコンベンション2024』(『東京コミコン2024』)に、セバスチャン・スタンとジェイソン・モモアが参加することがわかった。

『東京コミコン』は、日米の映画・コミック・アニメ・ゲームなどのポップカルチャーの祭典。サンディエゴを発祥とする『コミコン』をモデルに、2016年から毎年幕張メッセで開催されてきた。会場では、来日した俳優らとの写真撮影やサイン会、トークショー実施、作品に使用された小道具や衣装などの展示、コスプレコンテストのほか、漫画家やアニメーターの作品展示や販売を行うアーティストアレイなどが行われる。

セバスチャン・スタン

『東京コミコン2024』に参加が決定したセバスチャン・スタンは、ドラマ『ゴシップガール』にのカーター・ベイゼン役のほか、『キャプテン・アメリカ』シリーズなどのMCU作品のバッキー・バーンズ/ウィンター・ソルジャー役で知られる俳優。『第74回ベルリン国際映画祭』では、映画『A Different Man(原題)』で最優秀主演俳優賞(銀熊賞)を受賞。

2025年にはマーベル映画『Thunderbolts(原題)』などの公開が控えている。スタンは『東京コミコン2019』に参加予定だったものの、撮影のため来日をキャンセルした経緯もあり、『東京コミコン2024』で5年ごしの来日を果たすこととなる。

ジェイソン・モモア

ジェイソン・モモアは、『ゲーム・オブ・スローンズ』のカール・ドロゴ役や、DC映画『アクアマン』シリーズのアクアマン役、映画『デューン 砂の惑星』シリーズのダンカン役や『ワイルド・スピード/ファイヤーブースト』のダンテ役などで知られている。今後も、『ワイルド・スピード』シリーズ最新作『Fast X: Part 2(原題)』や、ゲーム『マインクラフト』の実写化映画『Minecraft(原題)』、テリー・ギリアム監督作『The Carnival at the End of Days(原題)』などへの出演が控えている。

セバスチャン・スタンとジェイソン・モモアは、ともに『東京コミコン2024』の期間中全ての日程で来場。会場では、ふたりそれぞれの写真撮影会およびサイン会も予定されている。撮影会・サイン会のチケット販売の詳細は、後日発表されるとのこと。

『東京コミコン2024』各日の入場チケットは、イープラスほかにて発売中。